Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de abril: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 16 de abril desde Palacio Nacional.

Antes de su viaje a Madrid, la mandataria prevé brindar información sobre la estrategia que busca implementar el gobierno para controlar los precios de jitomate y otros productos que impactan en el bolsillo de las personas.

Comentó que estos productos podrían incluirse al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Conoce los detalles más relevantes de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 15 de abril?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria se refirió a temas nacionales, principalmente enfocados al ‘dream team’ de especialistas que analizarán la viabilidad del fracking en México.

Entre los perfiles de académicos que participarán en este comité:

Rosaura Ruiz , titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Leonardo Lomelí , rector de la UNAM.

, rector de la UNAM. Tomás Huerta , director del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Gustavo Pacheco, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Entre muchos otros científicos de las diferentes casas de estudios a nivel nacional.

La presidenta Sheinbaum explicó que, en caso de que los académicos confirmen que el fracking es viable en México, dijo que sería posible iniciar en Coahuila.

Negó que se vaya a lanzar una consulta nacional para saber si el país está de acuerdo o en contra del fracking, dijo que este consenso se realizará con la comunidad donde se construya la refinería.