‘Sí estoy con Claudia, es un paso necesario’: Xóchitl Gálvez respalda a Sheinbaum por apertura al fracking

Xóchitl Gálvez reconoció que el fracking será necesario para lograr la soberanía energética.

Xóchitl Gálvez celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum le abriera la puerta a la producción de gas a través del fracking, y aseguró que es mejor “corregir que seguir viviendo en el error”.

La excandidata a la Presidencia de la alianza PRI-PAN-PRD, y exrival de Claudia Sheinbaum, reconoció que el fracking es un método contaminante, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo.

“Sin embargo, actualmente ya es posible utilizar equipos de nueva generación que pueden reducir el impacto ambiental”, explicó Gálvez.

La exalcaldesa de la Miguel Hidalgo reconoció que la apertura al fracking de Claudia Sheinbaum es un paso necesario para terminar con la dependencia extranjera del gas natural, que se enfrenta a una crisis global tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

En su explicación, la también exsenadora mencionó que es importante este cambio de rumbo en las decisiones sobre el fracking porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador “siempre se negó a realizarlo por motivos ideológicos”.

“Como oposición, debemos señalar errores del Gobierno, sí, pero también reconocer aciertos. Este es un paso indispensable para alcanzar una mayor soberanía energética, esa que tanto presumieron que venía con la operación de la refinería Dos Bocas y que no ha llegado”, expresó.

¿Qué es el fracking y cómo debería implementarlo? Esto sugiere Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez define el fracking como un método de extracción de gas natural de yacimientos no tradicionales, es decir, de rocas a gran profundidad.

“Se trata de perforarlas inyectando una mezcla de agua, arena y químicos para extraer los hidrocarburos”, explicó.

Tras reconocer que el fracking es contaminante, Xóchitl Gálvez sugirió que el Gobierno de Sheinbaum debe implementarlo de manera correcta. ¿Cómo? Con tecnología de punta para reducir su impacto ambiental.

Gálvez, experta en temas energéticos, mencionó que los expertos sugieren la perforación de 2 mil a 3 mil pozos, por lo que necesita de un nivel de sofisticación que Pemex aún no tiene.

Para lograrlo, el Gobierno necesitaría de una inversión de entre 35 mil y 45 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años, por lo que se deben eliminar los prejuicios sobre la iniciativa privada.

“En esta sí coincido con la Presidenta, si no lo hacemos, en poco tiempo, además de gas estaremos importando petróleo. Verémos si hay valentía”, mencionó Gálvez.