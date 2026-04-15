‘Dream team’ del fracking en México: ¿Quiénes son los científicos que asesorarán a Sheinbaum?

La comisión de científicos convocados por Sheinbaum para el fracking entregará sus primeras conclusiones en dos meses.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia al grupo de científicos e integrantes del gabinete quienes se encargarán de analizar las posibilidades del regreso del fracking a México.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, es uno de los participantes y, en su discurso, llamó a tomar en cuenta los costos ambientales para también tener presente la importancia de la soberanía energética para el país.

Además de Lomelí, participarán los rectores y directores de universidades públicas como la UAM, el IPN y otras escuelas de distintos estados.

Sheinbaum presenta al ‘dream team’ del fracking en México: Ellos son los científicos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al grupo de científicos que se encargará de analizar la posibilidad del fracking en México.

Entre ellos están el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí; así como académicos de distintas universidades públicas como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Otros integrantes del equipo son:

Rosaura Ruíz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

El director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) , Tomás Huerta

, Tomás Huerta El rector de la Univesidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco.

Doctor Carlos Herralde Monreal , especialista en fracking

, especialista en fracking Doctor Manuel Martínez Morales, ingeniero Geólogo del IPN.

Jesús Humberto Romo , ingeniero Químico Industrial

, ingeniero Químico Industrial Samuel Alejandro Lozano, ingeniero Químico

Doctora Blanca Jiménez , embajadora en Francia, especialista en temas de Agua

, embajadora en Francia, especialista en temas de Agua Rosa María Hernández, maestra en Ciencias del IPN

Doctor Eric Emmanuel Luna , del Instituto Mexicano del Petróleo.

, del Instituto Mexicano del Petróleo. Helena Centeno, ingeniera Geóloga de la UNAM

José Alberto Morquecho , maestro en Ciencias del IPN

, maestro en Ciencias del IPN Luis Fernando Camacho, doctor en Geociencias, de la Universidad Autónoma de Coahuila

Entre los integrantes del gabinete que acompañan dicho equipo están el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González y la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja.

¿En dónde iniciaría el fracking en México si ‘Dream Team’ de Sheinbaum lo aprueba?

Coahuila sería el lugar donde iniciaría el fracking tras el análisis del grupo de especialistas y si el plan es aprobado por la presidenta Sheinbaum. Se prevé que en dos meses se presenten las primeras conclusiones sobre el análisis.

Sheinbaum destacó que esto ocurriría tras las investigaciones con el fin de la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable.

“Después seguiremos trabajando con los científicos para que nos sigan orientando. La decisión se tomará en términos del conocimiento científico”, dijo.

La presidenta mencionó a Coahuila como pionero del fracking por sus características geológicas y a la menor densidad de población en la zona, con el fin de no afectar a comunidades.

Sheinbaum explica por qué cambió de opinión sobre el fracking

Claudia Sheinbaum reconoció que antes estaba en contra del fracking, pero explicó las razones por las que cambió de opinión sobre el tema.

“También estaba en contra del fracking, pero cuando veo las nuevas tecnologías y la situación del país en términos de la dependencia, lo peor que puedo decir es que no sin tomar en cuenta las nuevas tecnologías”, añadió.

Los especialistas aseguraron que analizan distintas alternativas para realizar el fracking en México con el apoyo de nuevas tecnologías.

El objetivo principal será alcanzar la soberanía energética y con ello reducir la dependencia de gas que México todavía tiene con Estados Unidos.