¿Qué necesita Pemex para ‘hacerla’ en el plan de fracking de Sheinbaum?

Las empresas realmente especializadas en fracking ya están completamente ocupadas en Estados Unidos

Pemex no cuenta con la capacidad financiera para desarrollar por sí sola los recursos de gas no convencional de México mediante fracking y requerirá la participación de empresas privadas con experiencia especializada e importantes inversiones en infraestructura, advirtieron analistas del sector energético tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que México evaluará la fractura hidráulica, informó La Jornada.

“Las empresas privadas tendrían que participar en el desarrollo de estos proyectos bajo condiciones de certidumbre económica, política y legal que cualquier inversionista necesita para arriesgar su dinero en México. Creo que ese es uno de los retos más importantes”, señaló un excomisionado de la ahora extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien pidió no ser identificado.

Añadió que la cercanía con Estados Unidos, el mayor productor de gas y con los costos más bajos del mundo, representa una limitante competitiva significativa, particularmente ante la próxima revisión del T-MEC.

¿Qué le hace falta al fracking para desarrollarse en México?

Miriam Grunstein, directora de Brilliant Energy Consulting, explicó que el desarrollo del fracking en México requeriría primero inversiones sustanciales en infraestructura, incluyendo suministro eléctrico, accesos carreteros y cadenas de suministro para alcanzar los campos correspondientes.

También sería necesario licitar contratos de exploración y producción para atraer a empresas pequeñas y medianas dispuestas a asumir el riesgo y los costos asociados.

Perforar un pozo en Estados Unidos cuesta entre 1 y 2 millones de dólares gracias a su infraestructura consolidada, frente a entre 7 y 8 millones en México.

“Las empresas realmente especializadas en fracking ya están completamente ocupadas en Estados Unidos, que cuenta con reservas muy grandes”, señaló.

Grunstein agregó que el desarrollo del fracking en Tamaulipas también requeriría revisar la infraestructura portuaria para asegurar cadenas de suministro adecuadas, recordando que el puerto de Corpus Christi, en Texas, había buscado anteriormente un acuerdo de cooperación con Tampico antes de que la administración previa cancelara la licitación correspondiente.

Reconoció que las técnicas de perforación y el tratamiento de agua han mejorado, pero subrayó que es indispensable contar con regulaciones estrictas en materia ambiental y de seguridad industrial.

“Debemos explotar nuestros recursos naturales, pero bajo condiciones adecuadas. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana”.

La Alianza Mexicana contra el Fracking, una coalición de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, señaló que fracturar un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, y que el ritmo de perforación en Estados Unidos consume anualmente un volumen equivalente a las necesidades domésticas de millones de familias.