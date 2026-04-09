El ‘Dream Team’ del fracking: ¿Qué expertos consulta Sheinbaum para definir la producción de gas en México?

Claudia Sheinbaum informó que el grupo de expertos mexicanos tendrá la responsabilidad de evaluar las tecnologías disponibles para la extracción de gas no convencional y determinar si existen métodos con menor impacto ambiental que el fracking tradicional. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Durante la conferencia mañanera de este 9 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración ya consulta a un grupo de expertos y científicos mexicanos para definir si el país puede desarrollar gas no convencional con tecnologías distintas al fracking tradicional, con el argumento de fortalecer la soberanía energética.

La presidenta explicó que estos especialistas revisarán opciones técnicas y ambientales para determinar si existe una vía de explotación con menor impacto ambiental, al tiempo que el gobierno mantiene su apuesta por el gas natural como parte de la base de generación eléctrica.

Claudia Sheinbaum sostuvo que México no puede limitarse a seguir importando combustible sin revisar otras alternativas de producción, por lo que la decisión final dependerá de la evaluación técnica de ese grupo de especialistas.

¿Qué expertos consulta el gobierno de Claudia Sheinbaum para definir el uso de fracking?

Claudia Sheinbaum anunció que presentará la próxima semana al grupo de expertos mexicanos que participará en la definición del plan energético en materia de gas natural y posibles técnicas de extracción.

Detalló que se trata de especialistas en diversas áreas como agua, geología, geofísica, geotermia, residuos peligrosos y reciclaje de agua, quienes analizarán la viabilidad del gas no convencional.

Precisó que estos especialistas provienen de instituciones académicas y centros de investigación como la UNAM, el IPN y centros adscritos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

De igual forma, añadió que también contará con la participación de expertos del Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto de Energías Renovables, los cuales serán incorporados a los procesos de evaluación técnica en coordinación con la Secretaría de Energía y la Semarnat.

La presidenta subrayó que no todos los expertos pertenecen al gobierno, sino que se trata de científicos especializados en sus respectivos campos.

¿Qué tareas tendrán los especialistas en el análisis para la producción de gas no convencional en México?

El grupo de expertos tendrá la responsabilidad de evaluar las tecnologías disponibles para la extracción de gas no convencional y determinar si existen métodos con menor impacto ambiental que el fracking tradicional.

Entre sus funciones se encuentra definir el tipo de químicos que podrían utilizarse, el tipo de agua —reciclada, salada o no potable—, así como las condiciones en que podría llevarse a cabo la explotación sin afectar los ecosistemas.

“Hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías, hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, comentó la mandataria.

Además, el gobierno prevé la integración de un comité científico que, en un plazo de hasta dos meses, emitirá recomendaciones sobre las mejores prácticas para la explotación de estos recursos.

Claudia Sheinbaum reiteró que el fracking tradicional no será considerado, debido a que implica un alto consumo de agua y el uso de químicos contaminantes difíciles de tratar.

En caso de que México logre desarrollar yacimientos no convencionales, la producción de gas natural podría aumentar hasta 260 por ciento hacia 2035.

Actualmente, Petróleos Mexicanos (Pemex) produce alrededor de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios, cifra que podría superar los 8 mil millones en el largo plazo con la incorporación de estas técnicas.

No obstante, Claudia Sheinbaum aclaró que la importación de gas natural continuará en el corto plazo y que el desarrollo de esta industria tomará entre 10 y 15 años.

Con información de Héctor Usla