‘Cuba nunca ha pedido a México que reserve información’ sobre barriles de petróleo, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Cuba solicitara a México reservar información sobre ayuda humanitaria enviada a la isla. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Cuba solicitara a México reservar información relacionada con la ayuda humanitaria que recibió la isla.

Subrayó que México apoyará a Cuba, aunque de momento se detuvo el envío de petróleo por las posibles sanciones arancelarias que Estados Unidos podría aplicar.

Además, comentó que “no hay problema” con que se publique la información sobre este tema.

Sheinbaum niega solicitud de Cuba para reservar información de ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno de Cuba solicitara a México reservar la información sobre la ayuda humanitaria que entregó. Afirmó que la información difundida es falsa y aseguró que podría presentar los datos sobre estos envíos.

Dijo que, en caso de que eso ocurriera, dependería de México decidir si la información sobre este apoyo a la isla se publica o no, de acuerdo con la normativa vigente en el país.

“Es falso. Cuba no ha pedido. Además, imagínense cómo nos va a decir Cuba ‘reserva la información’ o cualquier país; nosotros tenemos nuestras propias reglas. Es falso que Cuba haya pedido. No, Cuba nunca ha pedido que reservemos la información. Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información, y en todo caso, si lo pidiera, depende de nosotros si lo publicamos o no”, mencionó.

Sheinbaum defiende estrategia de explotación de gas natural no convencional

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el plan que presentó junto a su gabinete de Energía sobre la explotación de gas natural no convencional. Afirmó que esta alternativa busca garantizar la soberanía de México, ya que 75 por ciento del combustible se importa desde Estados Unidos.

Subrayó que la próxima semana se presentará al equipo de expertos, que no solo incluirá perfiles allegados a Morena, para conocer cuál sería la mejor forma de llevar a cabo su estrategia con menor impacto ambiental.

“Lo que dijimos ayer de manera muy abierta, muy franca, en este mundo en que vivimos, México debe garantizar su soberanía, y la soberanía, una parte fundamental, es la soberanía energética (...). La próxima semana les vamos a presentar los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión, porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir: ‘seguimos exportando’, y no tomar ninguna alternativa”, respondió.

Rechazó la versión que comenzó a circular sobre la supuesta presión que pudo generar la reunión con el director de BlackRock. Dijo que el encuentro, como ocurre con otros fondos de inversión, busca conocer la visión del mundo y de México.

“Leí: ‘Ay, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking’. ¿De verdad? Como si me hubiera puesto de acuerdo con BlackRock para el otro día. Es un fondo muy importante de inversión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con él muchas veces”, explicó.

FGR evalúa qué hacer con millones de litros de huachicol incautado

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) evalúa la manera de utilizar “de manera lícita” los millones de litros de huachicol incautado.

Mencionó que se debe realizar una “desincorporación”, pero después de que terminen las investigaciones que la FGR realiza sobre los casos de contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal.

“(El combustible incautado) está almacenado por la Fiscalía General de la República; incluso la fiscal está viendo de qué manera puede utilizarse ese combustible para que no se quede ahí almacenado, de manera lícita, a través de una desincorporación, pero en muchos casos tienen que terminar la investigación, pero ella está buscando la manera de no tener tanto almacenamiento”, explicó.

Sheinbaum explica por qué se retrasó la reconstrucción de carreteras en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno abandonara los trabajos de reconstrucción de carreteras en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí tras las lluvias que provocaron inundaciones en octubre de 2025.

Comentó que el retraso en las obras se debe al proceso que incluye la elaboración de un proyecto ejecutivo y la licitación para realizarlas. Sin embargo, se prevé que la atención de los caminos afectados inicie en abril, aunque estaba programada desde el año pasado.

“Las obras de reconstrucción de las carreteras y los puentes no se nos han olvidado, lo que pasa es que tienen que haber proyectos ejecutivos, licitación de obra e inician en abril”, comentó.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que la licitación incluye la atención de 396 tramos y caminos, así como 94 puentes, divididos entre los cinco estados afectados.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 8 de abril?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para la producción de gas natural con fracking.

El objetivo del gobierno federal es aumentar hasta 260 por ciento hacia 2035 con yacimientos no convencionales. De este modo, el país disminuirá su dependencia de la importación de este combustible desde Estados Unidos, que actualmente ronda el 75 por ciento del consumo nacional.

Por su parte, Víctor Rodríguez, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmó que presentó una denuncia para investigar a Virginia Guillén Ávalos, madre de Mafer, quien organizó una fiesta de XV años en Tabasco.

Guillén Ávalos presuntamente reporta anomalías en su declaración patrimonial, ya que su salario que recibe en Pemex ronda los 38 mil pesos, pero en años pasados pagó de contado vehículos y terrenos.

Además, la mandataria celebró el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y reconoció que generó una disminución en los precios del petróleo.