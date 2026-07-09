Familias de Guajes de Ayala, Guerrero, piden rescate aéreo tras disparos y bombardeos con drones de narcos

Los habitantes de Guajes de Ayala pidieron que los evacúen vía aérea ante ataques de criminales en la sierra de Guerrero.

La desesperación de pobladores de la tierra caliente de Guerrero ha provocado que incluso pidan un rescate aéreo a las autoridades, ya que un grupo criminal los amenaza con disparos y bombardeos con drones.

Los hechos ocurrieron en el ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, donde los pobladores han denunciado ataques con drones, lo que les ha obligado a refugiarse dentro de una clínica en la localidad de El Pescado.

“Al gobierno que nos mande un helicóptero, porque ya están cerquitas, son más de 400 gentes que nos tiene rodeados y nosotros somos bien poquitos, por favor ayúdenos, es mucha la gente que viene”, comentó una de las refugiadas.

Durante su transmisión en Facebook, se escuchaban disparos alrededor del ejido, cerca de las viviendas, y según su testimonio los ataques comenzaron desde las 6:00 horas del miércoles 8 de julio, además de que denunciaron que hay personas heridas.

¿Por qué atacan a la comunidad de Guajes de Ayala?

La comunidad de Guajes de Ayala denunció que llevan dos semanas pidiendo ayuda, y que siguen ‘rodeados’ y no les hacen caso.

Los reportes indican que les avientan bombas y que no los dejan salir, aunque no dieron a conocer el motivo de los ataques y amenazas.

Sin embargo, de acuerdo con el diario El Sur de Acapulco, los ataques vendrían de La Familia Michoacana, según denuncias anteriores de los pobladores de Guajes de Ayala.

El diario reportó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez, comentó que personal del Ejército y la policía estatal fueron a la zona a verificar los informes, aunque no encontraron indicios de los ataques.

El funcionario sugirió que las redes sociales “manejan cosas que no son ciertas”; sin embargo, esto contrasta con las declaraciones de los habitantes de Guajes de Ayala, que denunciaron que las autoridades no los atienden porque no les creen.

En diciembre del año pasado, El Sur de Acapulco reportó que la comunidad de Guajes de Ayala vive de la siembra y el ganado, y que desde hace años son acechados por grupos criminales aliados a La Familia Michoacana en zonas aledañas.

La disputa es entre los pobladores y los grupos criminales, y desde hace tiempo piden atención en salud y educación, así como la reparación de los caminos, ya que fueron destruidos por criminales.

Con información de Quadratín y Sur de Acapulco.