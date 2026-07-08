Ocho cuerpos abandonados y con un narcomensaje ‘irrumpen la tranquilidad’ de Chiapas

Ocho cadáveres fueron abandonados en Jitotol, Chiapas por una disputa entre narcomenudistas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que fueron hallados los cadáveres de ocho personas -dos mujeres y seis hombres-, esto en el municipio de Jitotol, en la región de Los Bosques, al norte del estado de Chiapas.

“Ante el hallazgo de cuerpos sin vida en el municipio de El Bosque, la Fiscalía General del Estado informa de manera preliminar que se trata de ocho víctimas, dos del sexo femenino y seis del sexo masculino”, confirmó esta tarde la propia institución.

Ante esto, indicó, “se inició una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario se encuentra realizando las diligencias y actos de investigación correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia”.

Expuso la FGE que en “estas acciones, trabajan en coordinación las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, así como agentes de investigación y peritos especializados”.

¿Cuál es el presunto móvil de la ejecución de ocho personas en Jitotol, Chiapas?

Señaló que tras los primeros datos de prueba, se advierte que la línea de investigación más fuerte, es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región.

Los cuerpos fueron abandonados en un predio denominado Los Herrajes, ubicado en el tramo carretero de Jitotol a Las Cumbres.

Aunque no se han revelado la identidad de las ocho personas que fueron hallados con huellas de tortura y narcomensajes sobre sus cuerpos, al parecer todos son originarios del municipio de Rincón Chamula.

La FGE dijo que seguirá las indagatorias para detener a los responsables de estos crímenes.