Messi vs. Liga MX: Argentino encabeza lista de la MLS para el All-Star Game 2026

Messi encabeza la lista de figuras de la MLS para enfrentar a la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Xinhua, Cuartoscuro, IA Gemini).

El argentino Lionel Messi encabeza la plantilla de la Major League Soccer (MLS) que se enfrentará a las figuras de la Liga MX el próximo julio con motivo del MLS All-Star Game 2026.

La MLS completó este miércoles la lista de seleccionados para ese partido, para el que ya habían sido designados como titulares otras estrellas como el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar.

A ellos se sumaron nombres como el de Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami, y Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps. El entrenador del Charlotte FC, quien dirigirá al combinado de la MLS, eligió a otros nombres destacados de la liga como los españoles Pep Biel y Carles Gil, el brasileño Evander y el croata Petar Musa.

También convocó al defensa Steven Moreira, quien viene de hacer historia con la Cabo Verde del portero Vozinha en el Mundial 2026.

El comisionado de la MLS, Don Garber, participó en la elección de dos jugadores: el delantero del San Diego FC, Anders Dreyer, y el defensa canadiense del Toronto FC, Richie Laryea.

Messi comanda a su selección en el Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

Liga MX vs. MLS: ¿Cuándo y dónde es el MLS All-Star Game?

El All-Star Game 2026 enfrentará a las estrellas de la MLS con un equipo de figuras de la Liga MX el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

El combinado de Estados Unidos y Canadá se impuso 3-1 al mexicano el año pasado en Texas, mientras que en 2024 la victoria fue para el conjunto de la Liga MX por 4-1 en Ohio.

El último All-Star estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi y del español Jordi Alba, pese a que ambos fueron convocados, lo que provocó que la MLS les impusiera un partido de suspensión con el Inter Miami al considerar que su ausencia no estaba justificada.

MLS All-Star 2026: Lista completa de convocados

Esta es la lista de jugadores seleccionados para enfrentar a las estrellas de la Liga MX:

Portero : Maxime Crépeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC), Brian Schwake (Nashville SC)

: Maxime Crépeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC), Brian Schwake (Nashville SC) Defensas : Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC), Tim Ream (Charlotte FC).

: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC), Tim Ream (Charlotte FC). Mediocampistas : Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Pep Biel (Charlotte FC), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC), Ashley Westwood (Charlotte FC).

: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Pep Biel (Charlotte FC), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC), Ashley Westwood (Charlotte FC). Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Anders Dreyer (San Diego FC), Julian Hall (New York Red Bulls), Son Heung-Min (LAFC), Lionel Messi (Inter Miami CF), Petar Musa (FC Dallas) y Sam Surridge (Nashville SC).

¿Quiénes son los convocados por la Liga MX al momento?

Los primeros 14 jugadores para representar a la Liga MX en el All-Star Game 2026 ya fueron definidos. Aseguraron su lugar tras ser nominados al Balón de Oro de la temporada 2025-2026, por lo que conformarán la base del equipo que enfrentará a las estrellas de la MLS el próximo 29 de julio en Charlotte: