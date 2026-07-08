‘Stay’: Justin Bieber se suma al show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 con Shakira, Madonna y BTS

El cantante Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y el grupo de k-pop BTS para actuar en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, que se celebra el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

También actúan ese día en el Estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron este miércoles en un comunicado la FIFA y la plataforma Global Citizen, cuyo objetivo es acabar con la pobreza extrema.

La incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial irá destinado a este fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Shakira coprotagoniza el show de medio tiempo (Foto: Cuartoscuro).

Actualmente, unos 350 millones de niños y adolescentes en el mundo están fuera del sistema escolar, de los cuales 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la educación primaria.

“El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este ‘show’, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños”, apuntó Bieber en la nota.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que “no hay nada más importante que la educación”: “Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo”.

El show contará además con los personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, “reforzando el enfoque educativo del evento”, destacaron la FIFA y Global Citizen.

¿Quién podría llegar a la final del Mundial 2026?

Aunque ya se conocen los artistas que actuarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026, aún está por definirse en la cancha quiénes serán los dos contendientes al título. El anuncio de la FIFA llega cuando están por arrancan los cuartos de final.

El panorama está así: en una llave el ganador del Francia vs. Marruecos se enfrentará ante el vencedor del España vs. Bélgica; galos e ibéricos son favoritos para verse las caras en semifinales, aunque no se descarta una sorpresa.

Por el otro lado de la llave, el gran favorito es Argentina, que jugará ante Suiza; el vencedor de ese duelo se medirá al ganador del Noruega vs. Inglaterra para definir al segundo finalista.

Los dos perdedores de semifinales jugarán el partido por el tercer lugar, que se disputará un día antes de la final, el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami.