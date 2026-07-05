Show de medio tiempo de Maná EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el concierto del México vs. Inglaterra?

La fiebre por el futbol también se vive con música. El grupo mexicano Maná da un concierto en el medio tiempo del partido de México vs. Inglaterra, uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial.

El concierto de la banda de rock en español ocurre a unos días de que el vocalista Fher respondió a Liam Gallagher, de Oasis, por el pronóstico del británico (nada favorable para los mexicanos) sobre el juego de futbol.

Maná da un show medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

¿A qué hora ver el show de medio tiempo de Maná en el México vs. Inglaterra?

Los intérpretes de ‘Labios Compartidos’ salen al escenario instalado en el Estadio Ciudad de México minutos después de que concluya el primer tiempo del encuentro entre México e Inglaterra.

Debido a que el árbitro podría agregar algunos minutos al cierre de la primera mitad, se estima que el espectáculo comience entre las 6:50 y las 6:55 de la tarde, tiempo del centro de México.

El show es una de las actividades especiales organizadas para el partido con el cual se despide el Mundial de México, pues a partir de ahora los encuentros son en territorio estadounidense.

¿Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo de Maná?

A diferencia de otros encuentros de la Selección Mexicana, el partido entre México e Inglaterra contará con una amplia oferta de transmisión, por lo que los aficionados también podrán seguir el espectáculo de medio tiempo a través de televisión abierta, plataformas digitales y servicios de streaming.

Las opciones para ver el partido y la presentación de Maná son:

Canal Las Estrellas.

Canal 5.

Azteca 7.

App y sitio web de TV Azteca.

TUDN.

ViX Premium.

Además, podrás consultar la cobertura del show de medio tiempo en El Financiero Entretenimiento, donde encontrarás las actualizaciones más importantes del show de medio tiempo, así como los momentos más destacados del partido.

Maná se presentó en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Fher de Maná y Liam Gallagher protagonizaron una polémica antes del México vs. Inglaterra?

La presentación de Maná también llega después del intercambio de declaraciones entre Fher Olvera y Liam Gallagher, vocalista de Oasis, previo al duelo entre México e Inglaterra.

La polémica comenzó cuando el músico británico compartió su pronóstico para el partido y aseguró que la selección inglesa saldría victoriosa en los octavos de final por una goleada de 5-0.

El comentario no pasó desapercibido entre los aficionados mexicanos y fue respondido por Fher, en un video de Instagram donde defendió a la Selección Mexicana con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”.

Posteriormente, Liam Gallagher cambió su pronóstico, pero insistió en la victoria del cuadro de ‘Los Tres Leones’, solo que ahora 3-0.

El cruce de publicaciones generó reacciones tanto de seguidores del futbol como de ambas bandas, convirtiendo el espectáculo de medio tiempo de Maná en uno de los temas más comentados alrededor del encuentro mundialista.



