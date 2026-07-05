Buques petroleros meten reversa: Esto sabemos de los nuevos cruces de barcos por el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz comienza a dar signos de recuperación con el avance de buques petroleros. (Foto: Bloomberg)

El transporte marítimo de petróleo y gas a través de un corredor protegido por Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz mostró signos de recuperación este domingo, un día después de que varios buques realizaran giros inesperados y desviaran su ruta en este estratégico corredor energético.

Se observó a seis embarcaciones dedicadas al transporte de petróleo y gas navegando por una ruta que pasa muy cerca de la costa de Omán. Sin embargo, esas son únicamente las embarcaciones que pueden rastrearse públicamente, ya que muchos barcos atraviesan la zona con sus transpondedores apagados para evitar ser detectados digitalmente.

Las armadas occidentales siguen advirtiendo que, aunque el tráfico marítimo continúa, el nivel de amenaza sigue siendo “considerable” y que la parte central del estrecho ha sido minada. Otros dos pequeños petroleros abandonaron el Golfo Pérsico navegando por una ruta más cercana a Irán.

El mercado petrolero sigue muy atento a qué embarcaciones logran atravesar el Estrecho de Ormuz y de qué manera lo hacen, una tarea cada vez más complicada debido a que muchos barcos intentan evitar llamar la atención de las fuerzas militares iraníes durante sus travesías.

Entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio, al menos ocho embarcaciones fueron vistas realizando giros en U mientras navegaban por la ruta del lado de Omán. Cuatro de ellas posteriormente se dirigieron hacia el norte para incorporarse a la ruta cercana a Irán y finalmente salieron del estrecho.

Entre los barcos que habían dado la vuelta, al menos un petrolero de combustibles parecía intentar nuevamente el cruce este domingo, navegando más allá del extremo de la península omaní de Musandam.

Otro buque que transporta productos refinados recorrió esa misma ruta horas antes, señalando abiertamente sus intenciones, y actualmente transmite su ubicación desde el Golfo de Omán.

Otras embarcaciones optan por cruzar en la oscuridad y reaparecen en los sistemas de rastreo únicamente cuando ya han dejado atrás el estrecho.

Un petrolero tipo Suezmax, con capacidad para transportar aproximadamente un millón de barriles de crudo, reapareció este domingo en el Golfo de Omán después de que su última señal se registrara dentro del Golfo Pérsico el sábado.

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre por qué algunos barcos decidieron regresar el viernes y el sábado. Sin embargo, Irán ha reiterado en varias ocasiones que las embarcaciones únicamente deben cruzar el estrecho utilizando la ruta designada y autorizada por la República Islámica.

Los grupos de enlace naval aún no han comentado sobre esos giros inesperados, aunque el Joint Maritime Intelligence Center reiteró este domingo que las fuerzas iraníes continúan hostigando a las embarcaciones comerciales.

El sábado, 19 barcos cruzaron el Estrecho de Ormuz en cualquiera de las dos direcciones, aunque solamente uno informó abiertamente que ingresaba por la ruta del lado de Omán, según datos de Kpler. Esa cifra contrasta con los 13 cruces registrados el viernes por esa misma ruta.

El conteo únicamente considera los tránsitos observados y podría modificarse conforme se confirmen más cruces realizados con los transpondedores apagados.

Durante gran parte del conflicto, varios barcos que intentaban salir del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz reportaron haber recibido advertencias por radio de parte de las fuerzas iraníes, indicándoles que no debían continuar sin contar con autorización de Teherán. En algunos casos, Irán incluso abrió fuego contra embarcaciones que decidieron seguir navegando.

Las compañías navieras siguen lidiando con una reapertura irregular del Estrecho de Ormuz. Su disposición a asumir el riesgo de cruzar este estrecho paso marítimo resulta fundamental para que el mercado petrolero pueda recuperar la normalidad tras una crisis histórica que ya se prolonga por cuatro meses.