Isaac del Toro gana la segunda etapa del Tour de Francia: Ahora ’11 futbolistas deben pasar a cuartos’

Del Toro triunfa en Montjuic y Vingegaard mantiene el liderato en el Tour. (Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Isaac del Toro se convirtió este domingo en el ganador de la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona sobre 168.5 kilómetros con final en la montaña de Montjuic. El ciclista mexicano, de 23 años, cruzó la meta junto a su líder en el UAE Team Emirates, el esloveno Tadej Pogacar, en un cierre de etapa que ambos corredores decidieron compartir.

El triunfo representa la primera victoria de un ciclista mexicano en el Tour de Francia en 37 años. El último en lograrlo fue Raúl Alcalá, con etapas ganadas en 1989 y 1990. Con este resultado, Del Toro se suma a Miguel Arroyo y al propio Alcalá como los únicos tres mexicanos que han competido en la ronda gala.

Así se definió la victoria de Isaac del Toro en Montjuic

El mexicano Isaac Del Toro atacó a 500 metros de la línea de meta, instalada junto al Estadio Olímpico de Montjuic. Pogacar se sumó al ataque de su compañero y, entre ambos, decidieron ceder el paso mutuamente antes de definir al ganador. Finalmente, Pogacar permitió que su compañero cruzara primero la meta.

El UAE Team Emirates dominó la etapa de principio a fin, sobre todo en el circuito final de Montjuic, que incluyó un triple ascenso al Castillo de Montjuic (tercera categoría, 1.6 kilómetros al 8.7 % de pendiente), un descenso de un kilómetro y un repecho final de 600 metros hasta el estadio olímpico. El dúo del UAE marcó un tiempo de 3 horas 40 minutos y 1 segundo, a una media de 46.01 kilómetros por hora.

Vingegaard: "Estoy satisfecho por conservar el maillot amarillo". EFE/EPA/YOAN VALAT

Por detrás de Del Toro y Pogacar terminó el belga Remco Evenepoel, seguido por el danés Jonas Vingegaard, quien retuvo el maillot amarillo de líder de la clasificación general.

La reacción de Isaac del Toro tras hacer historia en el Tour de Francia

Tras la meta, el ciclista mexicano habló sobre el triunfo para él: “Esto lo significa todo para mí, soy un tipo muy privilegiado. No te imaginas cuánto trabajamos como equipo para estar aquí. Hay muchísima confianza por parte de todo el equipo, de verdad. Este es el trabajo de todos: de mi familia, de mis amigos de la infancia con los que crecí”.

Del Toro también hizo referencia al partido de la Selección Mexicana, que esta noche disputa su pase a cuartos de final del Mundial que el país organiza como anfitrión, ante Inglaterra.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, comentó el corredor.

El mexicano dedicó además unas palabras a Pogacar por permitirle ganar la etapa: “No te imaginas cómo me siento ahora mismo, especialmente por mi país. Todo lo que está pasando es una locura, de verdad. Gracias a mis compañeros de equipo.”.

Clasificación general tras la segunda etapa del Tour de Francia

Con los resultados de la jornada, la tabla general del Tour de Francia quedó así:

Jonas Vingegaard se mantiene en el primer lugar.

Tadej Pogacar ocupa el segundo puesto, a 6 segundos del líder.

Remco Evenepoel es tercero, a 15 segundos.

Isaac del Toro se ubica cuarto, a 16 segundos.

Juan Ayuso, quinto, a 19 segundos, cede el maillot blanco de mejor joven al mexicano.

Paul Seixas es sexto, a 42 segundos.

En el ascenso al alto de Begues, la escapada del día, protagonizada por el neerlandés Alex Molenaar, del equipo Caja Rural Seguros RGA, y el alemán Felix Engelhardt, perdió terreno frente al pelotón controlado por el UAE. Molenaar, debutante en el Tour, terminó la etapa como líder de la montaña, un hito para su equipo.

El ciclista mexicano del equipo UAE Isaac del Toro, celebra su victoria en el podio como vencedor de la segunda etapa del Tour de Francia, con 168,5 km de recorrido entre Tarragona y Barcelona, en presnencia del alcalde de Barcelona Jaume Collboni (i).- EFE/ Alejandro García

Lo que sigue: Tercera etapa rumbo a los Pirineos

La tercera etapa del Tour de Francia se disputará entre Granollers y Les Angles, sobre 195.9 kilómetros, con el primer final en alto de la edición.

El recorrido contempla, en caso de no registrarse cambios por un incendio que afecta la zona pirenaica de Trévillach, los ascensos a Sant Feliú de Codines, el Col de Toses y el Col du Calvaire, antes de la subida final.

Con información de EFE.