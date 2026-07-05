¿Qué son las parejas DINKWAP? Nuevas familias en México tienen abundancia, ‘perrihijos’ y ‘gatihijos’

Las parejas DINKWAP 'dieron a luz' a perros y gatos; su objetivo es brindar la mejor experiencia de vida posible a sus mascotas. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

El meme ‘de los nietos que mi madre quiere y los que tiene: perros y gatos’ nunca fue tan real. México reporta una caída de 8.16 or ciento en los nacimientos de bebés, de acuerdo con cifras del Inegi. Sin embargo, una nueva tendencia ocupa el lugar de los bebés: las parejas DINKWAP, familias que cuentan con doble ingreso y con ‘perrihijos’.

Millennials y centennials en México apuestan por un nuevo modelo de familia, en el que los dos salarios de la pareja se destinan a brindar la mejor calidad de vida posible a las mascotas.

Según un análisis de Deloitte, el 70 por ciento de los hogares tiene algún animal de compañía y el 83 por ciento de las personas se reconocen como tutores de ellos.

Las nuevas dinámicas familiares implica dos salarios, no tener hijos y las mascotas como parte funamental. (Cuartoscuro).

Deloitte también encontró que el 53 por ciento de las personas considera que sus perros y gatos son un ‘miembro más de la familia’ e incluso el 14 por ciento los identifica como ‘hijos’.

Pero, ¿qué significa ser una pareja DINKWAP, cuáles son sus características y dinámica de vida?

¿Quiénes son las parejas DINKWAP y qué significa?

‘DINKWAP’ es el acrónico de las palabras ‘Double Income, No Kids, With A Pet’, que significa ‘Doble ingreso, sin hijos y con mascotas’.

Se trata de parejas profesionistas que perciben salarios bastante atractivos, pero que han optado por no tener hijos y generan vínculos sentimentales con animales de compañía.

El modelo de familia no solo es una tendencia en México, también en Estados Unidos, ya que según una encuesta del Pew Research Center, los adultos menores de 50 años sin hijos están incrementando y en 2023 ya hay un 47 por ciento, en contraste con 2018, donde se reportaba un 37 por ciento.

Un estudio realizado por MarketWatch reveló que el 50 por ciento de las parejas en EU no quieren tener hijos nunca. En Europa, la tasa de fertilidad disminuyó 1.46 por ciento en 2022.

En México y el mundo han caído los índices de natalidad o las intenciones de las parejas de tener hijos. (Cuartoscuro).

En las familias DINKWAP, las mascotas juegan un papel fundamental: son compañía fiel, por lo que se desarrolla un vínculo afectivo importante e incluso se llegan a ‘humanizar’.

Se les compra ropa, cama, cobijas, el mejor alimento posible, se les da atención veterinaria prioritaria y se les lleva a todos lados.

Este nuevo modelo de familia puede significar oportunidades para el mercado, considerando que las compras se hacen en línea la mayor parte del tiempo porque estas generaciones así lo prefieren.

Tener perros y gatos en casa también representa libertad de salir de vacaciones en cualquier momento del año, sin pensar en el calendario escolar en caso de tener hijos o en la cartulina un domingo por la noche.

Millennials y centennials han optado por generar vinculos emocionales con perros y gatos. (Cuartoscuro).

¿Cuáles son las características una pareja DINKWAP?

Según la UTH Florida University, las parejas DINKWAP valoran la comodidad y realizan compras por estilo de vida. Estas son las principales características de las nuevas dinámicas familiares:

Tienen más dinero disponible para gastar en productos premium , viajes, salud, gastronomía, tecnología y sus mascotas.

, viajes, salud, gastronomía, tecnología y sus mascotas. Consumen experiencias y estilo de vida en dinámicas como viajes.

Adoptan fácilmente las nuevas tecnologías y nuevos productos. Además, están dispuestos a recomendarlos, lo que implica un nicho para el marketing en el tema de los influencers.

Son más exigentes. Buscan consumir marcas éticas y auténticas, que además cuiden el medio ambiente.

Las parejas DINKWAP también gastan sus ingresos económicos en viajes y vivir experiencias. (Cuartoscuro).

¿En qué gastan las parejas DINKWAP?

Las parejas DINKWAP gastan su dinero en las diferentes necesidades de perros y gatos. Deloitte encontró que el alimento implica un gasto mensual de 300 y mil 500 pesos mensuales.

En promedio, se gasta en alimento para perros 462 pesos y 306 para gatos. Se suman las consultas veterinarias, vacunas y tratamientos en caso de que la mascota tenga una enfermedad.

En su reporte, la consultora encontró que los gastos veterinarios van de 300 a 800 pesos. Se suman los costos de hospitalización, que pueden ser de 400 pesos diarios en adelante.

Las nuevas familias invierten su dinero en los cuidados veterinarios de sus 'hijos'. (Cuartoscuro).

Las parejas DINKWAP también gastan en servicios estéticos, como corte de pelo y uñas para sus peludos. Se suman los entrenamientos para perros, lo que da un gasto total aproximado de mil 674 pesos mensuales por mascota.

Finalmente, un gasto más de este nuevo modelo de familia son los viajes, ya que se vuelve una prioridad para las personas conocer el mundo.

¿Cuáles son las ventajas de ser una pareja DINKWAP?

Si te identificaste como una pareja DINKWAP, debes saber que una de las ventajas de no tener hijos ayudan es la capacidad de ahorro.

Según el Centro Terapéutico Well Roots, algunas de las ventajas de ser una pareja que solo mantiene mascotas son: