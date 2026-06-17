Huellas que Brotan: cuando el amor por las mascotas transforma una industria

Hace unos días se llevó a cabo la inauguración de Huellas que Brotan, un proyecto fundado por Liane Ovadia y Miriam Ortega que surge de una realidad cada vez más evidente: las mascotas han dejado de ser únicamente animales de compañía para convertirse en miembros fundamentales de la familia.

Esta transformación cultural ha impulsado una de las industrias con mayor crecimiento en México. De acuerdo con diversos análisis de mercado, el sector de cuidado de mascotas en el país superó los 5,600 millones de dólares en 2025 y mantiene una tendencia de crecimiento sostenida.

Sin embargo, mientras la oferta de productos y servicios para mascotas ha evolucionado de manera acelerada, existe un aspecto que históricamente había permanecido desatendido: la despedida.

“Nos dimos cuenta de que existían muy pocos espacios donde las familias pudieran vivir el proceso de despedirse de una mascota de una manera amorosa, respetuosa y con acompañamiento emocional. Cuando una mascota fallece, muchas personas experimentan un duelo tan profundo como el que sentirían por cualquier integrante de su familia, pero pocas veces encuentran un lugar que reconozca y valide ese sentimiento”, explican las fundadoras.

Con esta visión nació Huellas que Brotan, un espacio creado para transformar la manera en que las personas viven el final de la vida de sus compañeros animales. Más que un servicio de cremación, el proyecto busca ofrecer una experiencia integral de acompañamiento, significado y homenaje.

Uno de los elementos que distingue a Huellas que Brotan es la entrega de las cenizas integradas en una planta viva, convirtiendo el recuerdo en un símbolo de transformación, continuidad y vida. La propuesta busca representar que el amor compartido no desaparece, sino que encuentra una nueva forma de permanecer presente.

Además, la empresa incorpora ceremonias de despedida guiadas por una facilitadora especializada, quien acompaña a las familias durante todo el proceso. Estas ceremonias permiten agradecer, recordar y honrar la vida de la mascota en un entorno seguro y contenido, favoreciendo un cierre emocional que muchas personas necesitan y que rara vez encuentran dentro de los servicios tradicionales.

El proyecto responde a una tendencia global cada vez más visible: los consumidores ya no buscan únicamente productos para sus mascotas, sino experiencias y servicios que reflejen el vínculo emocional que mantienen con ellas. El crecimiento de la industria pet está impulsado precisamente por esta nueva forma de entender la relación entre humanos y animales, en la que el bienestar emocional ha adquirido una relevancia tan importante como el cuidado físico.

Para sus fundadoras, Huellas que Brotan representa no solo una oportunidad de negocio, sino también una misión personal: crear un espacio donde el amor hacia las mascotas pueda ser honrado hasta el último momento.

En un mercado que continúa creciendo y sofisticándose, Huellas que Brotan apuesta por una categoría todavía poco explorada en México: el acompañamiento emocional y la despedida consciente de los animales de compañía. Una propuesta que combina sensibilidad, innovación y propósito, y que busca recordar algo que millones de familias ya saben: las mascotas no son simplemente una parte de nuestra vida, sino una parte de nuestra familia.

Contacto: +52 56 6420 4425

Abierto de lunes a domingo de 9:00am - 18:00 pm

Más información en www.huellasquebrotan.com

Oficinas: https://maps.app.goo.gl/ncHbY69UhvRunkS38