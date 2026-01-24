4 tipos de gastos invisibles que ‘le dan en la torre’ a tu cartera y afectan tu capacidad de ahorro

Los gastos invisibles pueden ser peligrosos para tu cartera y finanzas personales, ya que afectan tu capacidad de ahorro. (Especial).

La cuesta de enero y los adeudos no perdonan. Por ello, la Condusef compartió dos estrategias para liquidar tus deudas con éxito. Sin embargo, para tomar el control de tus finanzas personales, es importante identificar los tipos de gastos y cómo afectan tu capacidad de ahorro.

Aunque la inflación en enero se aceleró menos de lo esperado, con un 3.7 por ciento, puedes iniciar este año con el propósito de dejar de malgastar dinero.

También puedes comenzar a armar un plan de emergencia, ya que en México solo cuatro de 10 mexicanos tienen ahorros.

¿Qué tipos de gastos dañan tus finanzas?

Elisabet Ruiz Dotras, experta en finanzas personales y digitales, y profesora de la Universitat Oberta Catalunya, explica que hay cuatro tipos de gastos invisibles que te hacen sufrir al final de cada quincena.

Gastos hormiga. Dotras explica que estos son pequeños desembolsos que hacemos a diario, pero que si se suman a final de mes. Por ejemplo, suscripciones y pequeños pagos digitales.

Gastos vampiro. En esta clasificación se encuentran suscripciones de mayor monto que se incorporan a los gastos fijos. “Aunque parezcan poco dinero al mes, al final suman una cantidad considerable al cabo de un año, y si después añadimos otra plataforma, otra aplicación y otro servicio, podemos acabar pagando una suma mensual importante por cosas que no necesitamos”, recuerda la experta. Y ¿adivina qué? La suscripción al gimnasio puede ser un gasto vampiro cuando dejas de ir con frecuencia.

Al hablar sobre los gastos desfase, la especialista detalla que “son gastos recurrentes que damos por normales, aunque hoy pueden resultar más caros de lo que creemos”, y que “aparecen cuando no revisamos seguros, suministros del hogar, telefonía, internet o servicios profesionales y seguimos fieles a opciones que en su momento fueron ventajosas”.

La suscripción al gym puede ser un gasto vampiro para tu cartera cuando dejas de ir con frecuencia. (Cuartoscuro).

¿Cómo ahorrar más y superar los gastos invisibles?

Hay una regla de oro para que sanes tus finanzas personales: el esquema 50-30-20, que divide tu ingreso mensual en gastos básicos, ocio y gastos personales y a guardar un poco de tu dinero, ya que los mexicanos ahorramos poco y mal.

La experta en finanzas personales recomienda:

Destinar un 50 por ciento a los gastos básicos: renta de vivienda, alimentación, educación y transporte.

30 por ciento a ocio y gastos personales: ropa, peluquería, masajes, gimnasio, salidas a restaurantes y ‘gustitos’.

20 por ciento al ahorro.

Darte 'un gustito' en el centro comercial puede repercutir en tus finanzas personales y capacidad de ahorro. (Cuartoscuro).

Elisabet Ruiz Dotras explica que la clave es revisar siempre los gastos de ocio y personales, porque es en ese apartado donde suelen esconderse los hormiga, vampiro y fantasma.

Además, recomienda que las personas sean conscientes de que deben ahorrar primero, en lugar de gastar.

También entender que el ahorro no es lo que queda al final del mes, sino un porcentaje que hay que reservar al comenzarlo.

En México y las redes sociales se han popularizado varios métodos de ahorro, como el de los sobres viral en Tiktok.

Con información de EFE.