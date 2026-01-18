‘Ya llegaron las deudas de enero’: Dos estrategias infalibles para liquidarlas, según Condusef

La Condusef compartió dos estrategias para liquidar tus deudas a inicios del 2026. (Especial).

Si una opción para liquidar tus deudas es empeñar tu lavadora, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te comparte dos estrategias para que pagues sin arriesgar tus bienes.

En un artículo publicado en el sitio web de Condusef, la institución detalla dos formas de liquidar tus deudas y evitar caer en el temido buró de crédito.

Se trata de dos estrategias: la más costosa y la del pago fijo estratégico. Toma nota de cuál es la mejor opción para tener control de tus finanzas personales este 2026.

Durante la cuesta de enero, algunas personas recurren a empeñar sus bienes para saldar deudas. (Cuartoscuro).

¿Cómo liquidar mis deudas?: Esta es la estrategia más costosa

Para liquidar tus deudas, ubica la más cara, la que te genera más intereses. Esta será tu objetivo principal. Según la Condusef, esta estrategia sirve para que pagues menos a largo plazo.

Con frecuencia, la deuda más grande es la tarjeta de crédito, ya que se incluyen pago de CAT e intereses.

Otras deudas que entran en este rubro abarcan las tarjetas de tiendas departamentales o créditos bancarios.

Una vez que hayas identificado tu deuda más costora, realiza el pago mínimo del resto de ellas para que estés al corriente.

En cuanto a la deuda más costosa, además de pagar el mínimo, agrega un extra cada mes, siempre la misma cantidad. La Condusef indica que cuando la liquides, usarás ese dinero para acelerar el pago de la siguiente.

Las tarjetas de crédito suelen ser la deuda más grande las personas, ya que se incluyen los intereses y el pago del CAT. (Cuartoscuro).

¿Cómo liquido mis deudas en 2026?: Pago fijo estratégico de la Condusef

Si al hacer un recuento de tus deudas, todas son parecidas en monto e intereses, este plan es para ti.

La Condusef explica que sumes el total de tus deudas y definas cuánto estás dispuesto a pagar cada mes para liquidarlas. Considera tu capacidad de pago conforme a tu ingreso y el resto de tus gastos fijos, como pago de predial, agua y tenencia, que a inicio de año tienen descuentos.

Ddivide esa cantidad en pagos fijos para cada deuda, para que se ‘elimine’ de manera constante. Además, establece una fecha meta para liquidar.

Lo mejor de esta estrategia para liquidar deudas es que evita retrasos, da estructura y tiene un plan claro y realista de pago, que será poco a poco, pero manejable y exitoso.

¿Cuál es la estrategia de pago de deudas que mejor se adapta a tu situación?(Cuartoscuro).

Recomendaciones para pagar deudas en 2026

La Condusef también compartió varios tips para que ‘no te ahogues’ en deudas todo 2026. Y aunque cuesta trabajo, debes poner pausa al uso de tu tarjeta de crédito, por lo menos un par de meses.

Además, dile adiós a los gastos hormiga, como el café de la tarde, comer fuera y compras compulsivas. También evita endeudarte de nuevo cuando pones en marcha algún plan para liquidar.

Condusef aconseja a los mexicanos aprovechar los ingresos extra como el pago de utilidades y devolución de impuestos, por ejemplo.