¿Empeñaste la lavadora u otro artículo? Profeco explica si te toca una parte del dinero si lo venden

Empeñar algún bien material es una salida rápida para quienes buscan liquidar deudas a inicio de año. (Especial).

La llamada ‘cuesta de enero’ ya está aquí. Si te acabaste el aguinaldo -que como cada año paga ISR-, queda la opción de llevar algún ‘tesoro’ a empeñar para que pagues a tiempo tus deudas y no caigas en el temido buró de crédito.

Si vas a empeñar algún bien material y no pagas a tiempo la recuperación del objeto, la casa de empeño puede venderlo.

Ante una situación así, ¿tienes derecho a una parte del dinero por el artículo que empeñaste?

En la Revista del Consumidor de enero 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explica qué pasa si venden un objeto que llevaste a una casa de empeño.

¿Qué pasa si empeño algo y no pago?

Luego de empeñar algún artículo y salir de tu apuro económico, debes pagar un refrendo a tiempo, pero si esto no sucede, pierdes tu prenda y no podrás recuperarla, ya que será vendida al mejor postor.

La Profeco explica que si venden tu objeto y la casa de empeño obtiene más dinero del que debías, este te pertenece y se llama remate o demasía.

¿Qué pasa si una casa de empeños vende mis artículos?

La Profeco indica que para recuperar el dinero después de la venta de tu prenda en una casa de empeño, debes revisar a detalle el contrato que te dan.

Ubica cuándo se comercializó la prenda y acude a la casa de empeño con el contrato y una identificación oficial.

Empeñar bienes materiales es una opción para quienes tienen emergencias económicas a inicio de año, después de los gastos decembrinos. (Cuartoscuro).

Pregunta si se vendió el objeto que empeñaste y si se generó algún saldo a favor. La demasía se entrega en efectivo y tienes hasta un año para reclamarla.

¿Empeñar tus bienes es la mejor opción? Recomendaciones de la Profeco

La Profeco aconseja que antes de empeñar algún bien material, lo pienses muy bien, ya que con frecuencia ya no se recuperan debido a las altas cuotas que se deben pagar de refrendo.

Además, se recibe el dinero que sacará de apuros, pero es menor al verdadero costo de los objetos. Por ello, la Profeco compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa las tasas de interés y comisiones que deberás pagar en caso de empeñar algún objeto.

Ten en cuenta el CAT, que refleja el costo total del préstamo.

Confirma que la casa de empeño esté inscrita en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco.

No empeñes objetos de uso diario o con valor sentimental.

Lee tu contrato, ubica los plazos y condiciones de recuperación.

Guarda comprobantes de pago o refrendo.

Uno de los sitios más populares para empeñar bienes materiales es el Nacional Monte de Piedad, que en octubre de 2025 entró en huelga. Los trabajadores denunciaron violaciones al contrato colectivo de trabajo.