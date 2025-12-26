Las compras de fin de año: ¿cómo evitar la cuesta de enero?

Cada cierre de año los mexicanos enfrentamos una paradoja: queremos disfrutar la temporada, aprovechar los descuentos y compartir con nuestros seres queridos; pero si no tomamos decisiones conscientes, enero nos recuerda que la emoción del momento puede convertirse en una carga financiera que dura meses.

En México, esta temporada inicia con el Buen Fin y continúa con Black Friday, Cyber Monday y las ventas navideñas. Según Kantar México, en 2024 los mexicanos adquirieron en promedio 31 regalos, con un gasto de 308.21 dólares; y para 2025, la consultora Simon-Kucher proyecta que nuestro país liderará el gasto en la región con un promedio de 439 dólares por consumidor. Esto demuestra que el consumo sigue dinámico, pero también que la planificación financiera es más importante que nunca.

Hoy el comprador digital cuenta con más herramientas: tarjetas, billeteras electrónicas, Buy Now, Pay Later (BNPL) y opciones de financiamiento que permiten diferir compras. Sin embargo, 42% de los adultos aún no tiene acceso a productos financieros formales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI. Esto significa que gran parte de la población toma decisiones de compra sin apoyo financiero adecuado o sin información suficiente para elegir la mejor alternativa.

Tener un presupuesto definido antes de salir de compras o antes de hacer clic, sigue siendo la estrategia más efectiva para evitar excesos. Pero también es necesario entender que el crédito no es un enemigo del ahorro: es una herramienta que, bien utilizada, ayuda a ordenar el gasto y a distribuir pagos sin afectar el flujo mensual. No es casualidad que los planes de pago a 12 meses sin intereses sigan siendo los favoritos de 74% de los consumidores, al permitirles adquirir productos sin incrementar el costo total.

En Creditea observamos que las personas que planifican su gasto, comparan opciones y analizan su capacidad real de endeudamiento son quienes logran aprovechar el crédito de manera estratégica. Por el contrario, el consumo impulsivo, especialmente en categorías no esenciales, es lo que suele detonar el sobreendeudamiento.

El desempeño del Buen Fin 2025 arroja datos que obligan a una reflexión profunda: de acuerdo con el reporte de AMVO, las ventas totales alcanzaron los 219 mil millones de pesos, un salto de 46 mil millones respecto al año anterior que evidencia un mercado en expansión, pero también una mayor presión sobre el bolsillo familiar. El mismo análisis también revela una transformación crítica en el hábito de consumo, ya que las ventas online escalaron a 45.9 mil millones (un aumento del 31%), con 6 de cada 10 internautas participando activamente.

Lo relevante en términos de educación financiera no es solo el porcentaje de gasto destinado, sino la metodología del comprador: hoy la decisión se toma en el entorno digital, donde el consumidor usa redes sociales y reseñas para validar su compra. Este “comprador analítico” que compara antes de dar clic tiene la herramienta perfecta para evitar la compra impulsiva, transformando el acceso a la información en su principal mecanismo de defensa contra el sobreendeudamiento.

El crédito deja de ser un riesgo cuando se entiende y se convierte en un aliado cuando se planea. La tecnología, desde aplicaciones financieras hasta herramientas de seguimiento de gastos, ofrece hoy más transparencia y control para tomar mejores decisiones. Pero también nosotros, como otorgantes de crédito, tenemos la responsabilidad de impulsar programas de educación financiera que ayuden a las personas a saber cuándo y por qué endeudarse.

La verdadera cuesta de enero no comienza en enero; comienza en diciembre, con cada decisión de compra. Con planificación, información y un uso inteligente del crédito, es posible cerrar el año con tranquilidad y comenzar el siguiente con estabilidad, construyendo no solo una mejor salud financiera, sino una mentalidad más consciente para el largo plazo.