Subsidio a la tenencia y referendo 2026: ¿Cómo aplicará en CDMX?

Las autoridades de la CDMX implementaron el subsidio del 100 por ciento al pago de la tenencia como parte de su estrategia para ampliar la base de contribuyentes, incentivar el emplacamiento en la capital del país. [Fotografía. Cuartoscuro]

Un nuevo año ha llegado y, tras el brindis y la cena, empieza la llamada cuesta de enero. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México busca aliviar parte de estos gastos y otorgará un subsidio del 100 por ciento al pago de la tenencia vehicular. Esta medida beneficiará a los propietarios de automóviles que cumplan con una serie de requisitos fiscales y administrativos.

Dicho subsidio únicamente se aplicará dentro de un periodo específico y no elimina la obligación legal de la tenencia, sino que cubre su monto bajo determinadas condiciones.

Las autoridades de la CDMX plantearon este esquema como parte de su estrategia para ampliar la base de contribuyentes, incentivar el emplacamiento en la capital del país y asegurar ingresos al inicio del ejercicio fiscal.

¿Qué es el subsidio a la tenencia vehicular en 2026?

La tenencia vehicular se mantiene vigente en la CDMX. Sin embargo, para 2026, el gobierno local otorgará un subsidio del 100 por ciento a este impuesto a quienes cumplan con los criterios establecidos en el marco fiscal aprobado por el Congreso capitalino.

Uno de los cambios centrales para 2026 es el aumento en el valor máximo del vehículo que puede acceder al subsidio a la tenencia.

El nuevo tope se fijó en 638 mil pesos, con IVA incluido, lo que representa un incremento considerable frente al límite anterior de 250 mil pesos que se mantuvo vigente durante más de una década. En el caso de las motocicletas, el valor máximo permitido será de 250 mil pesos.

El gobierno de la CDMX señaló que este ajuste busca adecuar el beneficio al precio promedio actual de los vehículos y ampliar el universo de personas que pueden acceder al subsidio.

El subsidio a la tenencia sólo aplica durante el primer trimestre del año. El periodo autorizado para acceder al beneficio comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, aun cuando el vehículo cumpla con el valor máximo permitido, el propietario deberá cubrir el pago completo de la tenencia correspondiente al ejercicio fiscal.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio al pago de la tenencia en 2026 en la CDMX?

Para obtener el subsidio del 100 por ciento al pago de la tenencia en 2026 en la CDMX, los propietarios de vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al corriente en el pago de tenencias de años anteriores.

Pagar el refrendo vehicular 2026 dentro del periodo establecido.

Que el valor del automóvil no exceda 638 mil pesos con IVA.

Realizar el trámite entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos impide la aplicación del subsidio.

¿Cuánto cuesta el refrendo vehicular en 2026?

El refrendo vehicular es el pago anual que realizan los propietarios de vehículos para mantener vigentes las placas de circulación y la tarjeta de circulación. Este derecho no sustituye a la tenencia, sino que forma parte de los servicios de control vehicular que administra el gobierno de la CDMX.

Para el ejercicio fiscal 2026, el costo del refrendo vehicular será de 760 pesos. Este pago resulta obligatorio, incluso para quienes acceden al subsidio del 100 por ciento a la tenencia, ya que su liquidación dentro del plazo establecido es uno de los requisitos indispensables para que el beneficio fiscal se aplique.

El refrendo debe cubrirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. En caso de no realizar el pago dentro de ese periodo, el subsidio a la tenencia no procede y el propietario deberá cubrir el impuesto correspondiente, aun cuando el vehículo cumpla con el tope de valor permitido.