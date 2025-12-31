A recibir el Año Nuevo congelados: CDMX emite doble alerta por frío para este 1 de enero

El gobierno de la CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas que padecen de enfermedades respiratorias durante estos días de frío. [Fotografía. Shutterstock]

Más vale que tu propósito de Año Nuevo no sea quedarte ‘tieso’ por el frío. El gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026, en siete alcaldías.

Las autoridades de la CDMX emitieron alerta naranja para la alcaldía Tlalpan, donde se pronostican temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas.

De igual forma, se activó la alerta amarilla para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados en el mismo periodo.

El gobierno de la CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas que padecen de enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas por la SGIRPC para mitigar el intenso frío se encuentran:

Usar varias capas de ropa de algodón o lana

Evitar cambios bruscos de temperatura

Aplicar crema para proteger la piel del frío

Ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Beber agua suficiente

No dejar mascotas a la intemperie

Ventilar correctamente si se utilizan calentadores o chimeneas

Acudir al centro de salud más cercano ante cualquier malestar

Además, se difundieron las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre. Las más bajas se detectaron en Belvedere Ajusco (1.8 grados), Ajusco Medio (2.1 grados) y Topilejo (2.3 grados), todas ubicadas en la alcaldía de Tlalpan.

También se reportaron temperaturas de hasta 2.7 grados en Santa Ana, Milpa Alta; 4.7 grados en Santa Fe, Cuajimalpa, y 5.2 grados en Agrícola Oriental, en Iztacalco.

¿Qué estados recibirán al Año Nuevo con intensas heladas?

Aunque el Frente Frío número 25 ya se desplazó hacia el mar Caribe y dejó de afectar directamente al país, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá las heladas en la zona norte, noreste, centro, oriente y sureste de México.

De acuerdo con el reporte de 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan heladas al amanecer y bancos de niebla en entidades que se encuentran en la Mesa del Norte y Mesa Central. En el Valle de México, seguirán las mañanas frías y por la tarde se prevé un ambiente templado.

Además, el evento de “Norte” continúa afectando a la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.

A continuación, te dejamos la lista de entidades donde más se sentirá el frío durante la primera madrugada de este 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Cabe recordar que la temporada de frentes fríos 2025-2026 comenzó en septiembre, de la cual se espera el arribo de hasta 48 sistemas frontales. Para enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional estima la presencia de seis frentes fríos, una cifra ligeramente por debajo del promedio histórico para ese mes.

Hasta el momento, las autoridades meteorológicas no han emitido información sobre la llegada de un nuevo frente frío durante los primeros días de enero. Sin embargo, las heladas intensas continuarán a lo largo del fin de semana.