Hoy No Circula CDMX y Edomex este 31 de diciembre: ¿Qué autos no saldrán a dar el abrazo?

Los autos con engomado rojo o terminación 3 y 4 no circularán en CDMX y Edomex este 31 de diciembre (Foto: Germán Romero/CUARTOSCURO)

Para este miércoles 31 de diciembre, último día del año, los autos con engomado rojo y terminación 3 y 4 NO podrán circular en Ciudad de México y Edomex.

La restricción aplicará en 16 alcaldías y 18 municipios del Estado de México, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los autos foráneos con estas características también tienen prohibido circular en las vías designadas.

¿Qué autos SÍ circulan este 31 de diciembre?

La única excepción al Hoy No Circula son los automóviles que portan los hologramas 00 y 0, los cuales pueden transitar todos los días de la semana.

¿Qué es el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula es un programa instaurado en 1989 que retira de circulación a millones de automóviles diarios.

La Ciudad de México comenzó a medir los niveles de contaminación en 1986. Al año siguiente surgió el programa Un día sin auto. La medida pretendía reducir los contaminantes en la ciudad junto a otras como la disminución de plomo en la gasolina.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

En los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la CAMe activa el Doble Hoy No Circula para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.