Detienen a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán, en Sonora; EU pide su extradición

Isai ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y quien además cuenta con una orden de extradición, fue detenido en Nogales, Sonora, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este martes 26 de mayo.

La captura del sobrino de ‘El Chapo’ fue resultado de trabajos de inteligencia militar realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como con elementos de la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

“En Nogales, Sonora, fue detenido Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, quien cuenta con orden de extradición”, detalló Omar García Harfuch en sus redes sociales.

Además, el titular de la SSPC explicó que esta acción forma parte de dos operativos relevantes realizados recientemente contra estructuras criminales en distintas entidades de México.

Aseguran drogas, armas de fuego y granadas en Tapachula, Chiapas

Omar García Harfuch también informó que en Tapachula, Chiapas, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde fueron asegurados 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Este aseguramiento ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.

Estas acciones reflejan, remarcó el funcionario, “la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.

La detención de este martes ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.

Con información de EFE