Harfuch admite que sí hay más funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa: ‘Estamos trabajando con la FGR’

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, admitió que hay más funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales.

En conferencia de prensa, el funcionario agregó que está trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con las fiscalías estatales, a fin de que avancen las investigaciones relacionadas.

Los comentarios de Harfuch vienen tras la detención de seis funcionarios de Morelos y Querétaro vinculados a una red de extorsión, esto como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Operación Enjambre.

Esta red de extorsiones y corrupción estaría relacionada con ‘Júpiter’, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos, así como en Zacatecas y Baja California, según admitió Harfuch a medios de comunicación.

¿Quiénes son los funcionarios de Morelos detenidos por la Operación Enjambre?

Entre los detenidos se encuentran Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla. Además de que las autoridades aún buscan a Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla, contra quien existe una orden de aprehensión.

Los otros funcionarios detenidos son:

Horacio ‘N’ , secretario municipal en Cuautla.

, secretario municipal en Cuautla. Pablo Adrián ‘N’ , empresario y oficial mayor en Cuautla.

, empresario y oficial mayor en Cuautla. Jonathan ‘N’ , tesorero de Cuautla.

, tesorero de Cuautla. Arisbel Rubí ‘N’, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

De acuerdo con García Harfuch, estos funcionarios presuntamente estarían ligados con extorsiones de grupos criminales a comerciantes en Morelos, además de delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Finalmente, Harfuch admitió la relación de más funcionarios públicos vinculados al Cártel de Sinaloa mientras Estados Unidos investiga a 10 políticos por nexos con ese grupo criminal.

Entre ellos se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, también se encuentra en la lista de los acusados; sin embargo, este se entregó a las autoridades estadounidenses, y espera audiencia tras declararse no culpable, tras las acusaciones que lo vinculan con la filtración de información a Los Chapitos.