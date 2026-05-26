Narcobloqueos ‘paralizan’ clases en Tecomán, Colima: ¿Qué municipios suspendieron actividades?

Al menos dos tráileres fueron incendiados como parte de los narcobloqueos en Tecomán. (Quadratín Jalisco)

Por los narcobloqueos registrados en Tecomán, fueron suspendidas las clases en distintos municipios de Colima este martes 26 de mayo, confirmó la gobernadora Indira Vizcaíno en sus redes sociales.

“Dado los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio”, publicó Indira Vizcaíno a través de su cuenta de X.

Otros municipios donde habrá clases virtuales son Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán. La gobernadora agregó que las autoridades educativas darán mayor información a los estudiantes y maestros.

El operativo de la Fiscalía de Colima dejó un muerto, por lo que delincuentes quemaron vehículos para causar pánico entre la población.

¿Qué pasó durante el operativo en Colima?

Además del delincuente abatido, el operativo en Tecomán dejó dos agentes de la Fiscalía lesionados como parte del enfrentamiento armado cerca de la población de Caleras, en el mismo municipio.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que el ataque ocurrió cuando oficiales de la Policía Investigadora realizaban actos de investigación derivados de un reporte ciudadano a los servicios de emergencia.

Durante las diligencias, los agentes fueron emboscados y agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo.

Tras el atentado, corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno desplegaron un intenso operativo por tierra y aire para ubicar y capturar al resto de los agresores.

Operativo desata narcobloqueos en Colima

Como reacción al despliegue policial, integrantes de la célula delictiva provocaron diversos incendios en la zona para intentar bloquear el paso de las autoridades.

Los delincuentes, quemaron al menos dos tráileres doble remolque, uno lo atravesaron en las vías ferroviarias y el tren se impactó al no poder frenar.

El otro vehículo quedó atravesado sobre la carretera Colima-Manzanillo. Hombres armados bajaron al conductor para después prenderle fuego al tráiler.

El personal de Protección Civil intervino de inmediato y reportó que los siniestros ya fueron completamente controlados.

Las fuerzas federales y estatales mantuvieron el operativo en proceso en distintos puntos del municipio. Por estos hechos, las autoridades locales hicieron un llamado a la población a no salir de sus casas.

La Mesa de Coordinación señaló que se darán a conocer más detalles conforme avancen las investigaciones y la búsqueda de los responsables en Colima.

*Con información de Quadratín