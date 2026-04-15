Policías ‘topos’ en Colima: Así filtraban información al CJNG a través de una app

Los policías de Manzanillo, Colima, proporcionaban información estratégica, a través de una aplicación, a los miembros del CJNG y brindaban apoyo para facilitar actividades ilícitas. [Fotografía. Shutterstock]

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima informó la detención de 8 elementos de la Policía Municipal de Manzanillo, señalados por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que un juez autorizó órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal de Colima, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los detenidos proporcionaban información estratégica a integrantes del grupo criminal mediante una aplicación de mensajería y, además, les brindaban apoyo para facilitar actividades ilícitas, lo que puso en riesgo la seguridad pública del municipio.

¿Qué aplicación utilizaban los policías de Manzanillo para infiltrar información al CJNG?

La Fiscalía de Colima identificó que los policías utilizaban la aplicación de mensajería cifrada Threema para comunicarse con integrantes del grupo criminal.

El titular de la Fiscalía, Bryant Alejandro García Ramírez, explicó que la plataforma permitió ubicar el flujo de información filtrada. Esta aplicación se caracteriza por su sistema de cifrado, lo que dificulta el rastreo de comunicaciones y permite intercambiar información sin una identificación directa.

Además, Threema no requiere un número telefónico para su uso, asigna identificadores anónimos a cada usuario y minimiza el almacenamiento de datos en servidores, lo que reduce los rastros digitales de las conversaciones.

“Pudimos identificar la plataforma utilizada por este grupo de personas presuntamente integrantes de grupos del crimen organizado y quienes con ellos colaboran: la aplicación de mensajería cifrada llamada Threema”, detalló García Ramírez.

Las investigaciones y labores de inteligencia permitieron obtener indicios sobre la presunta colaboración de los agentes con el CJNG, a quienes facilitaban datos sensibles relacionados con operativos de seguridad, como reportes de detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a incidentes del C5i en tiempo real.

¿Quiénes son los policías detenidos y qué perfil tenían?

Los detenidos contaban con antigüedades de entre 8 y 25 años de servicio dentro de la corporación, y los hechos que se les imputan corresponden a actividades registradas en 2023. Se trata de:

Rolando ‘N’ (21 años de servicio)

(21 años de servicio) Nora Alejandra ‘N’ (12 años)

(12 años) Sergio Alejandro ‘N’ (17 años)

(17 años) José Santos ‘N’ (17 años)

(17 años) Roberto ‘N’ (10 años)

(10 años) José Luis ‘N’ (10 años)

(10 años) Martín Gerardo ‘N’ (8 años)

(8 años) Miguel Ángel ‘N’ (25 años)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, señaló que estas acciones, como la detención de los policías y las investigaciones internas, responden a la instrucción de frenar a los generadores de violencia y fortalecer la confianza en las corporaciones policiales.

Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, sostuvo que los detenidos “traicionaron la confianza del pueblo” al presuntamente coludirse con grupos criminales.