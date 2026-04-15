Desaparece Rogelio Portillo, director de programas del Bienestar en Huetamo; hallan su camioneta calcinada

En 2021, fue incluido en la lista de buscados por la DEA por su presunta participación en una red de narcotráfico; era candidato de Morena para la alcaldía de Huetamo en ese entonces. [Fotografía. Facebook/@rogelio.portillojaramillo, Quadratín?]

Apenas unos días después de lo ocurrido con el alcalde de Taxco, Guerrero, y su padre, autoridades en Michoacán reportaron la desaparición de Rogelio Portillo Jaramillo, coordinador de programas del Bienestar en el municipio de Huetamo.

La Fiscalía de Michoacán publicó la ficha de desaparición del excandidato a la alcaldía de Huetamo, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 28 de marzo, donde fue visto por última vez en dicha localidad.

El municipio de Huetamo forma parte de la región de Tierra Caliente, una zona con presencia de grupos del crimen organizado y con antecedentes de hechos violentos.

De acuerdo con reportes preliminares, Rogelio Portillo Jaramillo fue privado de la libertad en una vivienda de su propiedad por un grupo de hombres armados. Desde entonces, no se cuenta con información oficial detallada sobre su paradero ni sobre avances en la investigación.

Ficha de búsqueda de Rogelio Portillo Jaramillo [Fotografía. Fiscalía de Michoacán]

Encuentran camioneta de Rogelio Portillo en Tiquicheo

Tras reportarse la desaparición del funcionario, autoridades de Michoacán localizaron la camioneta de Rogelio Portillo Jaramillo completamente calcinada en el municipio de Tiquicheo.

La unidad fue encontrada sobre la carretera Tzitzio–Apatzingán, a la altura de la comunidad Siete Carreras, lo que marcó el último rastro confirmado del funcionario.

Este hallazgo se convirtió en un elemento clave dentro del caso, ya que confirmó que el vehículo fue trasladado fuera de Huetamo tras su desaparición. Sin embargo, no se han informado indicios adicionales que permitan establecer su ubicación ni las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Además de la ficha de búsqueda, la Fiscalía de Michoacán no ha dado a conocer avances públicos ni líneas de investigación específicas sobre el caso de Rogelio Portillo Jaramillo.

¿Quién es Rogelio Portillo Jaramillo y por qué era buscado por la DEA?

Rogelio Portillo Jaramillo es un actor político local que participó en el proceso electoral de 2021 como candidato de la coalición Morena–PT a la presidencia municipal de Huetamo.

En esa elección obtuvo 6,713 votos, equivalentes a 41.09 por ciento de la votación, lo que lo colocó en segundo lugar, por debajo de Pablo Varona Estrada, candidato del PAN y PRD.

Tras ese proceso electoral, Rogelio Portillo Jaramillo se integró a funciones dentro del Gobierno federal como coordinador de programas del Bienestar en la región.

Sin embargo, su candidatura estuvo marcada por señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el crimen organizado.

En 2021 fue incluido en la lista de buscados de la DEA por una investigación en Texas por conspiración para traficar drogas. Diversos reportes señalan que estaba relacionado con una presunta red de narcotráfico vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

A pesar de la ficha emitida por la DEA, en México no existían procesos judiciales abiertos en contra de Rogelio Portillo Jaramillo, lo que permitió su participación política y su incorporación a funciones públicas.

En su momento, Rogelio Portillo Jaramillo negó dichas acusaciones y sostuvo que no tenía impedimentos legales para contender en aquellas elecciones por la alcaldía de Huetamo con la bandera de Morena.

Con información del Quadratín