Sicarios ‘se le cuadran’ a elementos de la Fiscalía en Michoacán; hay un uniformado muerto

Elementos de la FGE Michoacán fueron agredidos por sicarios, en un ataque directo, según (Foto: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán fueron atacados a tiros en la región Costa-Sierra, con saldo de un perito muerto y un agente lesionado.

La agresión ocurrió en el municipio de Aquila, en un punto carretero que conecta con la localidad de Huizontla.

Así ocurrió el choque entre sicarios y elementos de la FGE

De acuerdo con la FGE de Michoacán, el ataque se registró cuando el personal regresaba a sus actividades tras su periodo de descanso.

La institución confirmó que los elementos se encontraban desarmados al momento de la agresión.

El perito murió en el lugar, mientras que un agente de la Policía de Investigación resultó herido. La Fiscalía indicó que las lesiones del agente no ponen en riesgo su vida.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales activaron un operativo para ubicar a los responsables en esta zona de Michoacán, considerada prioritaria en materia de seguridad.

Sicarios van tras uniformados de la FGE Michoacán

La FGE informó que el ataque ocurrió en un crucero que conduce a Huizontla. El personal viajaba en un vehículo particular. La institución señaló que se trató de una agresión directa.

‘El Yogurt’ estaría detrás de los ataques a elementos de la Fiscalía Michoacán

Luego del ataque, la Fiscalía desplegó un operativo con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Según informaron, detrás del ataque estaría Abraham Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt“, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que apareció en la lista de nómina de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”