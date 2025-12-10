Ataque con coche bomba en Michoacán ‘sí es terrorismo’, asegura víctima de la explosión

La explosión del coche bomba en Michoacán provocó severos daños en al menos diez inmuebles, uno de ellos el de Guadalupe.

La explosión de un coche bomba en Michoacán dejó caos y secuelas entre los habitantes del municipio de Coahuayana, quienes resultaron heridos y también acusaron la pérdida de sus negocios, así como daños psicológicos.

“Se dice que fue un atentado dirigido a las policías comunales, pero fue a todos porque no fue algo de un conflicto entre cárteles, esto sí es terrorismo porque fue donde hay locales, donde todos los días está lleno de gente, atacaron a niños”, contó Guadalupe, una de las víctimas, en entrevista con Azucena Uresti.

Guadalupe tenía una paletería que resultó ser pérdida total tras la explosión del coche bomba.

La mujer narró que estaba con su familia en el negocio cuando ocurrió el atentado, pero que ni siquiera escucharon la explosión porque “todo pasó muy rápido” y solo sintió cómo se le desplomó todo encima.

Así vivieron la explosión del coche bomba en Michoacán

Guadalupe tiene heridas en la espalda y brazos, mientras que su esposo resultó con lesiones severas en las piernas luego de que se le enterraron vidrios y plásticos.

“Hasta que por fin paró, pude recuperar la movilidad y todo estaba oscuro, estaba aturdida, no escuchaba, pero mi esposo y yo les gritábamos a nuestros niños”, recordó.

Tras encontrar a sus hijos, salieron con ayuda de otras personas y mientras ella llevaba de la mano a su hija, ambas se dieron cuenta de que la explosión también había dejado restos humanos regados en la calle.

“Es un atentado y prácticamente se perdió el patrimonio de mis hijos, es un negocio caro y que año con año nosotros invertíamos todo lo que salía”, agregó la mujer.

Gobierno descarta que el estallido de un coche bomba sea considerado terrorismo

A pesar de estos testimonios y el impacto ocasionado en los habitantes de Michoacán, el Gobierno de México descartó que el hecho sea considerado como un acto de terrorismo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó en la conferencia ‘mañanera’ del martes 9 de diciembre que el terrorismo ocurre cuando se imponen objetivos políticos, ideológicos, religiosos y sociales.

Sin embargo, en este caso fue un acto criminal para ampliar las actividades ilícitas como trasiego de drogas, extorsión y control del territorio.

Dicho ataque fue realizado por una célula delictiva relacionada con cárteles que operan en la región como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec o Cárteles Unidos.

La explosión del coche bomba ocurrió en las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, y dejó al menos seis muertos.