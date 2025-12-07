FGR atrae investigación de explosión en Coahuayana, Michoacán, que dejó 5 personas muertas

Peritos de la FGR investigan la explosión de una camioneta en Coahuayana, Michoacán. (Foto: SSP)

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones tras el estallido de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

La explosión dejó, hasta el momento, un saldo de cinco muertos y varios lesionados. Se teme que el número de fallecidos aumente, por las graves lesiones de los heridos.

La tragedia tuvo lugar en el exterior del cuartel de los policías comunitarios que combaten al crimen.

En la escena del sábado 6 de diciembre, se podía observar una camioneta totalmente destruida, en la que viajaban dos personas que murieron de manera instantánea.

Por la explosión, dos personas murieron al instante. (Foto: SSP)

Este domingo, la Fiscalía federal informó que atrajo la indagatoria sobre la explosión, y que realiza diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada.

En el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

La investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación permanente con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

El ataque fue directo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana. (Foto: SSP)

¿Cómo fue el ataque en Coahuayana?

En tanto, la Fiscalía de Michoacán recordó que el reporte sobre el incidente, ocurrió poco antes de las 12:00 horas del 6 de diciembre, e hizo ver que en el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas.

También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un hospital, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas, mientras recibían atención médica.

Adicionalmente al reforzamiento de seguridad dispuesto por las autoridades federales, se instruyó el desplazamiento de un equipo de la Fiscalía, especializado en investigación post-blast (procesamiento de la escena de la explosión), para colaborar con auxilio del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, en las actuaciones respectivas que realiza la FGR.