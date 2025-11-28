Fiscalía de Michoacán busca a policías de Ario por presunto feminicidio: ‘Se declararon con COVID’

El fiscal de Michoacán reportó que 9 policías municipales de Ario son investigados por presuntamente participar en un feminicidio y secuestro agravado.

Víctor Hugo ‘N’, un policía municipal de Ario, fue detenido este viernes por presuntamente participar en el delito de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, tras un incidente que involucró a otros policías y a cuatro personas en el municipio de Salvador Escalante.

En conferencia esta tarde, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó que había 9 órdenes de aprehensión contra agentes municipales de Ario, pero que no se pudieron llevar a cabo porque los policías se reportaron como enfermos.

“Hemos buscado el ejercicio de la cumplimentación (de 9 órdenes de aprehensión). Decirles que el día de ayer se iban a realizar, pero se declararon con COVID los policías de Ario de Rosales, por eso no se pudo cumplimentar”, apuntó el fiscal en conferencia.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el pasado 4 de octubre, cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban de Santa Clara del Cobre a Zirahuén. Al transitar por la calle Lázaro Cárdenas, se encontraron con una camioneta Cadillac Escalade donde viajaban varias personas.

Los agentes detuvieron la unidad para realizar una inspección de rutina, por lo que solicitaron a las personas que bajaran del vehículo. El copiloto atendió la indicación, mientras que la conductora puso en marcha la unidad nuevamente.

Los policías municipales abrieron fuego contra la camioneta, lo que causó que el vehículo saliera del camino y los pasajeros resultaron heridos.

“Enseguida, se aproximaron los elementos municipales, junto con al menos una persona que viajaba en una camioneta doble cabina, quien presuntamente disparó contra Gabriela Andrea F., privándola de la vida en el lugar”, indicó el comunicado de la autoridad este viernes.

Uno de los tres acompañantes de la conductora, Gabriela Andrea, fue privado de su libertad, golpeado y torturado por los agentes municipales, quienes lo liberaron al día siguiente, añadió el texto.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios analizó el caso y reunió pruebas que señalan la posible participación de Víctor Hugo ‘N’ en el asesinato de la conductora, Gabriela Andrea. Por ello, se liberó la orden de aprehensión en contra del agente.

Todavía falta la detención de otros ocho policías municipales presuntamente relacionados en estos hechos, destacó la Fiscalía de Michoacán en su comunicado de este viernes 28 de noviembre.

¿Policías de Ario no fueron detenidos por ‘tener COVID’? Esto sabemos

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló este viernes por la tarde que aún continúa la investigación contra nueve policías del municipio Ario de Rosales.

Según el fiscal, los agentes no fueron detenidos porque varios se reportaron como enfermos de COVID-19.

El jueves, surgieron versiones sobre que presuntamente los policías municipales huyeron de la zona ante una revisión de rutina.

No obstante, el Gobierno municipal de Ario apuntó que “la mañana de este día (27 de noviembre) se llevó a cabo una revisión de rutina y pase de lista de los integrantes de la Policía Municipal por parte del Ejército Mexicano”.

“Desmentimos categóricamente la información difundida (…), dejando en claro que no se aseguró ningún arma, no se detuvo a ningún elemento policial y ningún elemento de la policía municipal tuvo motivo alguno para fugarse como lo mencionan algunos medios de comunicación”.

No obstante, este viernes el fiscal Carlos Torres Piña apuntó que hubo un operativo, pero que no pudo cumplimentarse porque varios agentes municipales se reportaron como enfermos.

La investigación sobre el feminicidio de una ciudadana por parte de policías municipales de Ario sigue su curso, informó el fiscal michoacano, y aún faltan por cumplirse ocho órdenes de aprehensión.

