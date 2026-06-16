Mundial 2026 en CDMX: Operativo desplegará más de 11 mil policías para el Colombia vs. Uzbekistán

Se desplegarán más de 11 mil elementos policíacos en el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio CDMX. (Cuartoscuro).

¡Hay partido! Este miércoles 17 de junio juegan las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, como parte del Mundial 2026.

Es por ello que las autoridades capitalinas informaron que desplegarán un operativo con más de 11 mil 800 elementos policíacos.

En un comunicado detallaron que el objetivo del operativo integral de seguridad, prevención, movilidad y atención ciudadana tiene el objetivo de garantizar el desarrollo del partido, así como del Fan Festival del Zócalo.

Así opera el mecanismo 'Última milla' para ingresar al Estadio CDMX. (SSC).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también explicó que la Policía Turística desplegará personal especializado para brindar orientación, información y acompañamiento a turistas nacionales y extranjeros.

“En coordinación con las autoridades federales como parte del equipo de Fuerza de Tarea Conjunta y del Gobierno de la Ciudad de México, la SSC desplegará 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos para las labores de seguridad, vigilancia y vialidad en los distintos puntos de concentración de aficionados.

Operativo en el Estadio CDMX: ¿Qué tareas realizarán los elementos policíacos?

Las autoridades capitalinas explicaron cuáles serán las labores que desempeñarán los elementos desplegados:

Realizarán labores de vigilancia perimetral.

Prevención del delito.

Control de accesos.

Filtros de revisión para impedir el ingreso de objetos prohibidos en el Estadio CDMX.

Reforzamiento en las puertas principales del inmueble.

Apoyo a los dispositivos de movilidad.

También se implementará el “Operativo Cometa” para evitar el ingreso de pirotecnia, bengalas o artículos similares al recinto, quienes porten estos objetos deberán entregarlos al personal de seguridad o no se les permitirá el acceso al Estadio.

No podrás ingresar al Estadio CDMX con prioténia o bengalas. (SSC).

Se suma el polígono de movilidad Última Milla en las inmediaciones del estadio para garantizar un ingreso ordenado de los aficionados, facilitar la operación de los distintos sistemas de transporte y preservar la movilidad de los vecinos de la zona.

FIFA Fan Festival en el Zócalo: ¿Cuál será el operativo de seguridad?

Las autoridades capitalinas informaron que en el Fan Festival del Zócalo se desplegarán 3 mil 400 efectivos y 296 vehículos que realizarán:

Filtros de seguridad.

Puntos de revisión de mochilas y objetos voluminosos.

Realizar patrullajes pie tierra, ciberpatrullajes y monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia para prevenir conductas delictivas.

Se suma que en los Festivales Futboleros en distintas alcaldías de la CDMX, se desplegarán 291 policías y 75 vehículos para realizar labores de:

Prevención del delito.

Vigilancia.

Seguridad vial.

Atención de emergencias médicas.

Aplicación de pruebas amistosas del Programa Conduce sin Alcohol.

México vs. Corea: ¿Cuál será el operativo de seguridad?

El jueves 18 de junio juegan México y Corea en el Estadio Guadalajara y las autoridades capitainas también reforzarán la seguridad, incluso en el Ángel de la Independencia.

Se desplegarán 4 mil 286 policías y 673 vehículos para garantizar la seguridad, la movilidad y la sana convivencia de los aficionados.