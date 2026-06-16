¿Vas a EU por el Mundial 2026? SRE emite recomendaciones a mexicanos ante posibles redadas migratorias

La SRE emitió recomendaciones para los mexicanos que viajen a EU y Canadá durante el Mundial 2026.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró este martes el llamado a los mexicanos que viajen a Estados Unidos y Canadá con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para que sigan las recomendaciones de seguridad, respeten las leyes locales y eviten situaciones de riesgo durante su estancia.

A través de sus redes sociales, la Cancillería recordó que los aficionados que asistan a los encuentros mundialistas en territorio estadounidense o canadiense deben tomar precauciones y mantenerse informados sobre las disposiciones vigentes en cada ciudad sede.

“Si viajas a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos o Canadá, toma precauciones. Sigue las recomendaciones de seguridad, respeta las normas locales y evita situaciones de riesgo”, señaló la dependencia en una publicación acompañada de una serie de recomendaciones para los viajeros.

Entre la lista de consejos, la SRE destacó la importancia de realizar el registro de viajero (Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, SIRME) antes del traslado, resguardar adecuadamente los documentos de identidad y objetos personales, portar una copia del pasaporte y respetar las disposiciones legales de los países anfitriones.

La dependencia también recordó que, en caso de emergencia, accidente o detención, los ciudadanos mexicanos tienen derecho a solicitar asistencia consular. Para ello, puso a disposición el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) mediante la línea telefónica +1 (520) 623-7874, disponible para brindar orientación y apoyo.

La SRE recordó que los mexicanos en Estados Unidos y Canadá pueden solicitar asistencia consular en caso de emergencia. (@SRE_mx)

Llaman a mexicanos a extremar precauciones en EU

Las recomendaciones de la Cancillería se producen en medio de la celebración de la Copa del Mundo 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

En semanas previas al arranque del torneo, autoridades mexicanas habían hecho un llamado a los aficionados a mantenerse atentos y actuar con prudencia durante sus viajes a Estados Unidos, ante la preocupación de que Washington aprovechara el torneo deportivo para intensificar las redadas migratorias en los estadios sede.

Por ello, la SRE insistió en las siguientes recomendaciones a los connacionales:

Cuida tus pertenencias en todo momento. No guardes carteras ni celulares en los bolsillos traseros del pantalón ni en espacios exteriores de mochilas.

Si puedes, no cargues tu pasaporte original (solo copia) ni todo tu efectivo.

Evita sitios solos o alejados.

Desconfía de ofertas de “dinero fácil” en aeropuertos o puntos de entrada a la ciudad que visitas.

En aglomeraciones por eventos públicos procura no alterar tu entorno ni provocar daños colaterales.

Evita manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia legal controlada.

El Mundial de este año, cuya final será en julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, es la edición que más selecciones congrega de su historia, así como el primero que se celebra en tres países distintos.