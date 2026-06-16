Irán empató y fue obligado a salir de EU de inmediato: ‘Somos el equipo más oprimido del Mundial’

Tim Payne y Nueva Zelanda rescataron un empate ante Irán en el debut del Grupo G, en un partido que quedó marcado por las posteriores quejas de la selección iraní sobre su logística en el Mundial 2026. (Foto: AP /Andre Penner)

La selección de Irán debutó en el Mundial 2026 este 15 de junio, cargado de tensión política y con un empate 2-2 ante el Nueva Zelanda de Tim Payne, en una jornada en la cual fue apresurados para salir del país.

Amir Ghalenoei, director técnico de Irán, dijo que el equipo recibió la orden de abandonar Estados Unidos y volver a su campamento en México apenas unas horas después del partido. No precisó quién había ordenado que los iraníes se marcharan antes de lo previsto.

La selección iraní esperaba pasar la noche en California como parte de su proceso de recuperación normal tras disputar su primer partido en el torneo; sin embargo, después del encuentro, se informó que todos debían abordar inmediatamente un avión para emprender el viaje de poco más de 200 kilómetros a Tijuana.

“No nos dieron siquiera tiempo de recuperarnos”, dijo Ghalenoei. “Después del partido de hoy nos han dicho: ‘deben irse de inmediato’. Es muy importante para nosotros tener tiempo de recuperación, pero se nos pide subir a un avión y volver a nuestro campamento en Tijuana, y eso nos causa problemas”.

Mohammad Mohebbi, de Irán, festeja luego de marcar el segundo tanto de su equipo ante Nueva Zelanda en un encuentro del Mundial, realizado el lunes 15 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill/AP Photo/Mark J. Terrill)

Selección de Irán lamenta sus condiciones en el Mundial 2026

Ghalenoei dijo desconocer por qué se había elevado la presión para que Irán volviera a México: “Pienso que es muy extraño. Parece que otros están haciendo nuestra planificación”.

“El proceso de toma de decisiones sobre nosotros se realiza en otro lado. Se suponía que podíamos venir dos noches antes del partido, podíamos quedarnos esta noche para recuperarnos y volver mañana a la hora del almuerzo. No tenemos idea de por qué pasó esto”, lamentó, “pienso que nuestro equipo es quizás el más oprimido en la Copa del Mundo”.

El capitán Mehdi Taremi coincidió con Ghalenoei en condenar la ausencia de varios miembros importantes de la delegación iraní, incluido el presidente de la federación, asistentes técnicos y funcionarios de medios, a quienes Estados Unidos negó las visas.

Taremi enfatizó que ello ha agravado las dificultades de Irán en sus preparativos: “Tenemos que salir de Los Ángeles justo ahora, y no es algo bueno para nosotros”, señaló aproximadamente una hora después del partido. “Pienso que la FIFA tiene que ayudarnos más... Todo es un desastre para nosotros”.

El próximo partido de Irán está previsto también en el SoFi Stadium, el domingo ante Bélgica.

Elijah Just (atrás), de Nueva Zelanda, festeja con su compañero Chris Wood tras anotar ante Irán en el Mundial, el lunes 15 de junio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Andre Penner) (Andre Penner/AP Photo/Andre Penner)

La compleja participación de Irán en el Mundial 2026

Ramin Rezaeian anotó el primer tanto iraní y aportó la asistencia en el gol de Mohebbi. El ciclo mundialista de los Guepardos Persas ha estado convulsionado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

Irán finalmente decidió competir, incluso después de que la FIFA rechazó su solicitud de trasladar sus tres partidos de la fase de grupos fuera de Estados Unidos.

La selección iraní trasladó su base de entrenamiento durante el torneo del estado de Arizona a Tijuana.

El conjunto comenzó el torneo ante una nutrida multitud de seguidores en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, que alberga la mayor población de expatriados iraníes.

Mientras varios cientos de iraní-estadounidenses protestaban contra el gobierno en el exterior, muchos aficionados de la diáspora abuchearon y dieron la espalda al campo durante el himno nacional. Pero casi todos parecieron apoyar a los jugadores iraníes una vez que comenzó el partido.

Elijah Just marcó temprano en cada tiempo por Nueva Zelanda, pero Irán respondió en dos ocasiones para mantener a los All Whites sin victorias en su historia en los Mundiales.