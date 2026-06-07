Selección de Irán llega a Tijuana para entrenar: ‘Sí tengo una queja sobre la FIFA’, dice futbolista

La selección de Irán llega a México para entrenar de cara al Mundial. (Foto: AP Foto/Gregory Bull).

La selección de Irán llegó la madrugada de este domingo al Aeropuerto Internacional de Tijuana (Baja California), donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial 2026 por las trabas logísticas y diplomáticas en Estados Unidos.

El equipo estuvo entrenando en la ciudad turca de Antalya y voló directamente a México en un jet privado.

El jugador iraní Ehsan Hajsafi fue el primero en bajar del avión con las marcas de la aerolínea chárter alemana USC, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo, vestido con sacos azules sobre camisetas blancas, a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos 20 aficionados iraníes ondearon banderas.

Aficionados iraníes reciben a los jugadores de su selección al arribar a Tijuana, México el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Gregory Bull) (Gregory Bull/AP Photo/Gregory Bull)

Jugador de Irán cuestionan a la FIFA por retraso en visas

Ehsan Hajsafi criticó a la FIFA, pues algunos miembros de su comitiva aún no tienen visas estadounidenses para los partidos de la fase de grupos que disputarán en aquel territorio a finales de este mes.

La participación Irán en el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto complicada por la guerra entre ambos países. Los problemas para tramitar visas llevaron a que la selección trasladara su base de entrenamiento de Tucson a Tijuana, que está en la frontera con California.

“En primer lugar, estamos muy felices de que el equipo finalmente haya llegado, y estamos encantados por eso”, dijo Hajsafi. “Gracias a Dios, la condición del equipo es muy buena .

“Con todo lo que pasó, finalmente se emitieron visas. Personalmente, sin embargo, sí tengo una queja sobre la FIFA. ¿Por qué tardó tanto? Hasta donde entiendo, las visas se emitieron solo para los jugadores y unos pocos miembros del cuerpo técnico”.

Algunos miembros de la comitiva de Irán aún no tienen visas estadounidenses antes de los partidos en Los Ángeles y Seattle. Entre ellos están Hedayat Mombeini, secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, y su vicepresidente Mehdi Mohammad Nabi.

Aficionados reaccionan durante la llegada de la selección de Irán este domingo, al Aeropuerto Internacional de Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez

“Desafortunadamente, a varios miembros clave de nuestro cuerpo técnico, cuyos roles son muy importantes dentro del equipo, no se les concedieron visas”, dijo Hajsafi. “Eso incluye al gerente del equipo, el director ejecutivo y el director de medios, todos los cuales desempeñan roles muy importantes”.

“Desde aquí, me gustaría pedirle a la FIFA que aborde este asunto para que, si Dios quiere, la situación pueda resolverse en los próximos días”.

Selección iraní debe entrar y salir de EU el mismo día del partido

Apenas este sábado, Abolfazl Pasandideh, el embajador iraní en México denunció que 15 integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no tienen autorización para entrar a Estados Unidos a poco más de una semana de su debut en el Mundial.

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria “cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día”.

Por ello, afirmó que estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.“Es un desafío para nuestros jugadores”, afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

¿Cuándo y dónde son los partidos de Irán en el Mundial 2026?

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio, y Bélgica seis días después, y luego se dirige a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían tener un partido en la ronda de 32 el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos quedan segundos en sus grupos.

En marzo, el presidente estadounidense Donald Trump recomendó a Irán no participar en el Mundial, pues no creía que fuera “apropiado” y planteó preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección nacional respondió, diciendo que “nadie puede excluirla” de jugar.

Irán finalizó su equipo el lunes, incluyendo a 17 jugadores que juegan en el país cuyos clubes que no han tenido participación desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue descartado en marzo, según se informó, debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El jugador de Irán Ehsan Hajsafi reacciona a su llegada este domingo, al Aeropuerto Internacional de Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez

El ministro de Deportes de Irán dijo en marzo que “no sería posible” que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república dijo en mayo que seguía adelante con un equipo. La federación ha insistido en que a todos los jugadores y el personal se les concedieran visas, incluidos aquellos que habían hecho servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.