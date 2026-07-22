Festival de la Torta 2026 en CDMX: Fechas, horarios, actividades, cartelera musical y más

¡Pásele, pásele; hay de milanesa, pierna, jamón, huevo... o lo que guste! La capital reúne de nuevo a miles de amantes de uno de sus platillos más emblemáticos de la comida callejera mexicana en el Torta Fest 2026.

La edición 21 de la antes llamada Feria de la Torta se celebra entre finales de julio e inicios de agosto desde el corazón de la alcaldía Venustiano Carranza con entrada libre para el público, además de 100 expositores, conciertos en vivo y el intento de elaborar una torta de 100 metros para obtener un Récord Guinness.

Torta Fest 2026 en CDMX: ¿Cuándo y dónde es el evento?

El encuentro de un centenar de torterías abre sus puertas para todo el público del 29 de julio al 2 de agosto en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena.

La inauguración oficial comienza el 29 de julio a las 13:00 horas, mientras que del 30 de julio al 2 de agosto las actividades se desarrollan de 10:00 a 22:00 horas. El acceso es gratuito, aunque los alimentos y bebidas tienen costo sujeto a los precios de cada expositor.

Buscan preparar histórica torta de 100 metros. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La alcaldía estima una asistencia cercana a 600 mil visitantes y una derrama económica superior a 50 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer a pequeños y medianos negocios dedicados a la gastronomía.

Si piensas ‘caerle’ una de las principales opciones es la estación del Metrobús Venustiano Carranza de la Línea 5, la cual corre por prácticamente todo el Eje 3 Oriente, desde Río de los Remedios hasta Prepa 1; el corredor cuenta con conexiones en estaciones del Metro como San Lázaro, Moctezuma, Mixihuca, Coyuya, Taxqueña y varias estaciones de la Línea 8 del STC.

¿Qué habrá en el Festival de la Torta 2026?

El encuentro que reunirá en un solo sitio a más de 100 expositores cuenta con representación de distintos estados del país y participantes internacionales que presentarán recetas tradicionales y nuevas propuestas inspiradas en la cocina de países latinoamericanos como Argentina, Cuba, Colombia, Chile y Venezuela.

Los asistentes encontrarán desde tortas de milanesa, pastor, pierna, cochinita pibil, chilaquiles, carnitas, ahogadas y cubanas, hasta otras especialidades regionales que ni siquiera se imaginan y que serán un deleite para su paladar.

Uno de los momentos más esperados será la elaboración de una mega torta de 100 metros, con la que los organizadores buscarán conseguir un Récord Guinness.

El festival también contará con una zona pet friendly y el Adoptatón, iniciativa que promoverá la adopción responsable de perros y gatos resguardados por el Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de la demarcación.

Cartelera de artistas confirmados en el Festival de la Torta 2026

Además del centenar de expositores, la programación del evento invluye conciertos y espectáculos gratuitos para todos los asistentes. Entre los artistas anunciados destacan se encuentran: