Donald Trump sigue el ejemplo de Nayib Bukele: Insinúa (otra vez) tercer mandato pese a prohibición

Trump no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

“Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma”, dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez”), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EU, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

Donald Trump ha hecho bromas en el pasado con presentarse por tercera vez a la presidencia de Estados Unidos. (Casa Blanca)

Bukele sí busca tercer mandato

Las bromas de Trump recuerdan al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien respaldó recientemente la figura de la reelección presidencial indefinida, aprobada en el país a partir de una controvertida reforma constitucional impulsada en julio de 2025.

El 14 de julio, Carolina Jiménez Sandoval, titular de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó la permanencia indefinida en el poder mediante una publicación difundida en la red social X.

Bukele, que busca un tercer mandato al frente del Gobierno, sostuvo en un mensaje en su cuenta de X que, aunque existen sectores que consideran que la reelección indefinida contraviene la Constitución salvadoreña, la Carta Magna fue modificada por una mayoría calificada en el Congreso, elegida democráticamente por la ciudadanía salvadoreña en las urnas.

-Con información de EFE.