‘Canelo’ Álvarez pospone su pelea vs. Christian Mbilli por ‘problemas familiares’: ¿Cuál es la nueva fecha?

Saúl 'Canelo' Álvarez buscará conquistar el campeonato mundial de peso supermedio de la CMB ante Christina Mbilli. [Fotografía. Cuartoscuro]

Se pospone la fiesta mexicana con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El pugilista originario de Guadalajara anunció que su pelea contra el boxeador francés Christian Mbilli se aplaza por unas semanas y explicó que la decisión responde a motivos personales.

El boxeador mexicano confirmó que el combate ya no se realizará el 12 de septiembre, como estaba previsto originalmente, sino el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde buscará conquistar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La nueva fecha coincide con el fin de semana del Gran Premio de la Fórmula 1 en México.

¿Por qué Saúl ‘Canelo’ Álvarez pospuso su pelea contra Christian Mbilli?

Durante una entrevista con el periodista Ariel Helwani, el campeón mexicano explicó que atravesó una situación familiar que le impidió comenzar su preparación en las fechas que tenía contempladas.

Aunque aclaró que actualmente todo se encuentra bien, señaló que prefirió atender primero ese tema antes de concentrarse por completo en el boxeo.

“Tuve algunos problemas en mi familia que necesitaba resolver. Todo está bien. Nada... Todo está bien ahora”.

‘Canelo’ explicó que acostumbra planear con anticipación cada uno de sus campamentos, por lo que no consideró adecuado iniciar una preparación sin tener la concentración necesaria.

“Siempre soy muy disciplinado y muy organizado con mis campamentos de entrenamiento, y no estaba listo para comenzar el campamento”.

El pugilista tapatío añadió que la decisión de modificar la fecha fue completamente suya y que los organizadores aceptaron el cambio sin poner objeciones.

“Por eso pospuse la pelea, porque primero necesitaba atender a mi familia. Ahora todo está bien y estoy listo para entrenar”, resaltó.

De igual forma, dio a conocer que la cartelera ya no se desarrollará de madrugada, como ocurrió en su combate contra William Scull en mayo de 2025, sino que será alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, con el objetivo de que pueda transmitirse durante la tarde en México y Estados Unidos.

La pelea contra Christina Mbilli será la segunda que dispute en Arabia Saudita. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué pelea estará en juego en el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli?

La pelea pondrá en disputa el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que actualmente pertenece a Christian Mbilli.

El francés de origen camerunés fue elevado a campeón absoluto después del retiro de Terence Crawford, quien dejó vacantes los títulos que poseía en las 168 libras.

Para Canelo, el combate representa la oportunidad de volver a conquistar un campeonato mundial y comenzar el camino para intentar reunir nuevamente los cuatro cinturones de la división.

¿Quién es Christian Mbilli, el próximo rival del ‘Canelo’ Álvarez?

El boxeador Christian Mbilli Assomo-Hallier es originario de Yaundé, Camerún, aunque representa a Francia y desarrolló su carrera profesional desde Montreal, Canadá.

Antes de convertirse en profesional, tuvo una destacada trayectoria amateur. Ganó el Campeonato Europeo Juvenil en 2013, fue campeón nacional francés y representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde llegó hasta los cuartos de final.

Desde su debut profesional en 2017 permanece invicto y se consolidó como uno de los peleadores más peligrosos de las 168 libras gracias a su estilo ofensivo y su alto porcentaje de nocauts.

Actualmente registra un récord de 29 victorias, ninguna derrota, un empate y 24 triunfos por la vía rápida.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegará al combate con una marca profesional de 63 victorias, 3 derrotas, 2 empates y 39 nocauts en 68 peleas.

Las únicas derrotas de su carrera han sido frente a Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y la más reciente fue ante Terence Crawford, en su último combate que se llevó a cabo en septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Además de convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones distintas, el tapatío hizo historia al ser el primer boxeador mexicano en conquistar el campeonato indiscutido del peso supermediano, logro que ahora buscará comenzar a reconstruir con una victoria sobre Christian Mbilli.