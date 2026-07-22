Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Fechas, horarios, dónde ver y atletas mexicanos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 se pueden seguir en vivo por televisión abierta y mediante transmisiones en YouTube. (Foto: Pexels/ Cuartoscuro)

¡Adiós al Mundial 2026, hola a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo! La competencia deportiva más importante de la región ya comienza y marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. México afronta este compromiso con una delegación integrada por 646 deportistas.

El equipo mexicano reúne a figuras con experiencia internacional y atletas que ya conocen el podio olímpico. Entre ellos aparece el clavadista Osmar Olvera, uno de los principales referentes del deporte nacional, además de deportistas que llegan tras conseguir medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

La edición 2026 tiene una duración de 16 días y cuenta con Santo Domingo como sede principal, ciudad que vuelve a recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe por primera vez desde 1974. Los mejor, es que los aficionados podrán seguir la actuación de los deportistas mexicanos mediante distintas transmisiones en vivo.

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, participa de forma activa en la federación de deportes acuáticos de México. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cuándo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 celebran su ceremonia de inauguración el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. No obstante, la actividad deportiva comenzó desde el lunes 20 de julio con disciplinas como el polo acuático

La competencia se desarrolla durante 16 días y concluye el sábado 8 de agosto. A lo largo del programa aparecen 40 deportes, entre ellos clavados, taekwondo, atletismo, boxeo, tiro con arco, ciclismo, judo, remo, natación artística y polo acuático.

Fecha: Del 20 de julio al 8 de agosto de 2026.

Del 20 de julio al 8 de agosto de 2026. Sede: Santo Domingo, República Dominicana.

El calendario completo con fechas y horarios de cada disciplina se encuentra disponible en la página oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, el Comité Olímpico Mexicano informa en sus redes sociales cuándo y a qué hora compiten los atletas mexicanos en cada jornada.

La delegación mexicana comenzó su participación de la mejor forma: a selección masculina de polo acuático venció 17-13 a Cuba, mientras que el equipo femenil derrotó 18-13 a Puerto Rico en sus primeros compromisos.

¿Qué atletas mexicanos van a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México participa con una delegación de 646 atletas, integrada por mujeres y hombres que representan al país en casi todas las disciplinas del programa. El contingente combina medallistas olímpicos, campeones mundiales y jóvenes que buscan consolidarse en el inicio del ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre las principales figuras destacan:

Osmar Olvera (Clavados): Medallista olímpico y mundial.

Medallista olímpico y mundial. Alejandra Valencia (Tiro con arco): Doble medallista olímpica.

Doble medallista olímpica. Andrea Maya Becerra (Tiro con arco): Número uno del mundo en arco compuesto.

Número uno del mundo en arco compuesto. Prisca Awiti (Judo): Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Yareli Acevedo (Ciclismo de pista): Campeona mundial en la prueba de carrera por puntos.

Campeona mundial en la prueba de carrera por puntos. Randal Willars (Clavados): Medallista mundial en plataforma de 10 metros.

Medallista mundial en plataforma de 10 metros. Uziel Muñoz (Atletismo): Medallista de plata en el Mundial de Tokio 2025.

Medallista de plata en el Mundial de Tokio 2025. Nadia Ferreira (Taekwondo): Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Taekwondo Senior en Río de Janeiro

Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Taekwondo Senior en Río de Janeiro Aremi Fuentes (Halterofilia): Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

México es el único país que ha participado en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, acumula 4 mil 231 medallas y busca mantenerse entre los primeros lugares del medallero, después de dominar las dos ediciones más recientes, de acuerdo con Olympics.

La arquera y medallista olímpica mexicana Alejandra Valencia representa a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Luis Gutierrez)

¿Dónde ver EN VIVO a los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

En México existen distintas opciones para seguir la actividad de la delegación nacional durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Algunas transmisiones estarán disponibles de forma gratuita, mientras que otras podrán verse mediante televisión de paga.

Imagen Televisión: TV abierta.

TV abierta. AYM Sports: Canal de paga.

Canal de paga. Centro Caribe Sports: Canal oficial de YouTube.

Además de estas opciones, algunas competencias también se transmiten en el canal de YouTube de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Incluso, la ceremonia de inauguración ya cuenta con una transmisión en vivo programada.

Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cuándo y contra quién juega el Tri?

Además de competir en disciplinas como clavados, tiro con arco, judo, atletismo y taekwondo, México también participa en el torneo de futbol varonil Sub-23. El equipo dirigido por Eduardo Arce forma parte del Grupo A junto con Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Su debut está programado para el 30 de julio y buscará conquistar una nueva medalla de oro para el futbol mexicano.

Previo a que iniciaran los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Selección Nacional dio a conocer el nombre de los los convocados a la justa deportiva. Estos son:

Porteros

E. Ochoa (Cruz Azul)

C. Camacho (Pachuca)

Defensas

J. Velázquez (Cruz Azul)

S. Cervantes (Dorados)

E. López (Juárez)

C. Soldati (Chivas)

D. (Necaxa)

R. Pachuca (Puebla)

Mediocampistas

O. Vázquez (Atlante)

D. Valdéz (Cruz Azul)

A.Castro (Cruz Azul)

B. Parra (Querétaro)

G. García (Chivas)

J. Uribe (Chivas)

I. Tello (Necaxa)

M.Fava (Pachuca)

B. Téllez (Tapatío)

Delanteros