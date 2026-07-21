‘Soñé que la ganábamos de vuelta’: ‘Dibu’ Martínez insinúa su retiro de la selección argentina

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero titular de la selección argentina de futbol, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota contra España en la final del Mundial 2026.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, afirmó el guardameta de 33 años en una publicación en Instagram que incluyó imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la final en la que no pudo contener el remate de Ferran Torres que dio el segundo título mundial a la ‘Roja’.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar”, dijo Martínez, quien contuvo once tiros españoles en el partido del domingo.

‘Dibu’, quien lloró desconsolado sobre el césped en Nueva Jersey tras el partido, agregó: “Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

Martínez llegó para ser una solución de la Albiceleste. En Rusia 2018, Sergio ‘Chiquito’ Romero se perfilaba como el portero titular de Jorge Sampaoli; sin embargo, una lesión lo llevó a elegir como su portero a Willy Caballero sobre Franco Armano o Nahuel Guzmán, portero de Tigres.

Tras una serie de graves errores de Caballero, Sampaoli decidió darle la confianza al ‘Pulpo’ Armani, quien aunque no cometió errores graves, presenció desde los tres palos la eliminación de los sudamericanos en octavos de final ante Francia.

Luego de la crisis en la portería, emergió ‘Dibu’ Martínez para dar solvencia al arco Albiceleste. Fue el titular en Qatar 2022 y pieza clave para la consecusión del título. La más recordada de sus varias atajadas decisivas fue una sobre Randal Kolo Muani en la compensación de los tiempos extras de la gran final.

Su papel no fue menor en este Mundial de 2026, especialmente en la gran final, en donde fue factor para que la Albiceleste llevara el partido hasta los tiempos extra pese a que no dispararon al arco durante el tiempo regular.

Martínez debutó con Argentina en junio de 2021 ante Chile por las eliminatorias mundialistas de Conmebol. Ha jugado 67 partidos con la playera Albiceleste, donde ha concedido 33 goles y ha colgado 42 porterías imbatidas.

Jugadores de la Albiceleste lamentan derrota en la final del Mundial 2026

El defensor Nicolás Otamendi, que antes del inicio de la Copa del Mundo había anunciado que sería su último torneo con la equipación celeste y blanca, publicó el lunes en sus redes sociales un sentido homenaje a sus compañeros de plantel, de quienes dijo: “Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas”.

Nicolás Tagliafico, de destacada actuación durante el Mundial y que ante España se mantuvo en cancha a pesar de arrastrar un evidente dolor en su pierna izquierda, resumió el lunes en Instagram su sentimiento por la derrota: “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada”.

El mediocampista del Boca Juniors, Leandro Paredes, quien fue expulsado una vez finalizado el choque del domingo tras agredir al mediocampista español Gavi, afirmó en sus redes: “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”.

Nicolás González, de Atlético de Madrid, también se expresó vía Instagram sobre la derrota: “¿Que si duele? Claro que duele y muchísimo, no hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos, pero estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferente de los demás, por eso nos miran y nos envidian”.

El defensor de Tottenham de Inglaterra, Cristian ‘Cuti’

Romero, se disculpó en redes sociales con los aficionados de su país: “Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo”.