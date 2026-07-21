Grupo México ‘hace su agosto’ con el cobre: Ganancias se disparan 90.9% en el segundo trimestre de 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, Grupo México, el gigante minero propiedad de Germán Larrea, reportó una utilidad neta de 2 mil 93.14 millones de dólares, un aumento de 90.9 por ciento en comparación con los mil 96.54 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la emisora, este resultado fue producto de una mayor demanda de cobre en todo el mundo, así como una reducción de 56.7 por ciento en sus costos operativos por libra de cobre.

“El éxito de la transición energética está intrínsecamente ligado al cobre, nuestro producto clave y que influyó positivamente en nuestros resultados (…) Para el 2T26, el costo operativo en efectivo por libra de cobre “cash cost” después de subproductos fue de US$0.40, una disminución de 56.7 por ciento comparado con el 2T25”, señaló Grupo México.

¿Cuáles fueron los ingresos de Grupo México en el 2T26?

En su reporte trimestral emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló además que, de abril a junio de 2026, sus ingresos totales fueron de 5 mil 717 millones de dólares, 34.9 por ciento más que los 4 mil 239 millones de dólares que alcanzó la firma al sumar las ganancias de sus negocios ferroviarios y de transporte.

“Los ingresos totales de la División Transporte en el 2T26 fueron de 975 millones de dólares, 14.3% mayores al 2T25 (…) Durante el 2T26, las ventas netas de la División de Infraestructura totalizaron 120 millones de dólares, una caída de 28.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior”, detalló la empresa de Germán Larrea.

Finalmente, el conglomerado mexicano señaló que, en el 2T26, su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) creció 49.6 por ciento, al alcanzar un valor de 3 mil 536 millones de dólares, es decir, mil 173 millones de dólares más que lo reportado en el segundo trimestre de 2025.