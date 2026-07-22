Sheinbaum pide a aspirantes no hacer ‘trampa’ en examenes de la UNAM: ‘Hay nuevos retos en la educación’

La presidenta Sheinbaum habló sobre la decisión de la UNAM de solicitar un informe tras detectar irregularidades en su examen.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la polémica desatada tras la publicación de los resultados del examen de admisión de la UNAM donde se detectaron presuntas irregularidades.

“Es una decisión autónoma de la Universidad”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ tras el anuncio de que se elaborará un informe sobre el proceso de selección.

Además, Sheinbaum hizo un llamado a los aspirantes a no hacer ‘trampas’ en este tipo de procesos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Todos los que aspiran a una institución de educación con un examen de admisión, pues que no hagan ninguna trampa”, dijo.

Sheinbaum enfatizó cuáles son los nuevos retos en la educación con la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA).

“Ahora con el uso de la Inteligencia Artificial es muy difícil para el maestro conocer si se usó alguna herramienta de IA para hacer un trabajo. Entonces están regresando los exámenes orales, en el salón de clase y otros mecanismos para evaluar a los estudiantes”, reconoció Sheinbaum.

¿Qué sabemos sobre las ‘trampas’ en el examen de la UNAM?

La UNAM confirmó que detectó irregularidades en su examen de ingreso a licenciatura 2026, por lo que realizará un informe detallado al respecto.

El informe tendrá como objetivo “contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, también dijo que integrará una comisión técnica con especialistas de la universidad para revisar los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados.

Además, la UNAM atiende a los aspirantes que no fueron seleccionados y solicitaron una revisión de su examen, así como a quienes fueron cancelados.

Esto dijo la UNAM sobre las ‘prácticas ilegales’ en su examen de admisión

Tras darse a conocer los resultados de su examen de ingreso a licenciatura 2026, la UNAM aseguró que se detectaron casos de “acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria”.

La Universidad las calificó como ‘prácticas ilegales’ de personas y empresas que engañaron o vendieron servicios fraudulentos para realizar el examen.

Desde enero, la UNAM aplicó su examen de ingreso a licenciatura con un formato en línea como una manera de hacerlo más inclusivo a los aspirantes.

Sin embargo, tras la publicación de los resultados se detectaron inconsistencias, entre ellos altos puntajes y presuntas prácticas poco éticas.

Algunas de las irregularidades también incluyen presuntos casos de suplantación de identidad, apoyo externo al resolver el examen, entre otras.