¿Espías rusos en México? Sheinbaum pide a la SRE informar sobre acreditación de personal diplomático

Sheinbaum responde a acusaciones de espías rusos en México; SRE explicará el procedimiento. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre el protocolo que se aplica para acreditar a agentes de gobiernos extranjeros, tras los señalamientos sobre presuntos espías de nacionalidad rusa que operarían en México.

Aseguró que el personal diplomático de todos los países, incluidas las personas vinculadas con corporaciones de seguridad, se somete al mismo procedimiento.

“Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay alguna persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. No tiene nada que ver con un asunto internacional; con todos los países se hace exactamente lo mismo”, comentó en la mañanera del 21 de julio.

El gobierno de Estados Unidos retomó los señalamientos sobre la presunta presencia de espías rusos en algunos países de América Latina, incluido México, quienes supuestamente fueron acreditados como diplomáticos.

Cuba, objetivo de Estados Unidos

El lunes, el gobierno de Estados Unidos publicó un documento de 100 páginas titulado ‘Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI’, donde aparecen las acusaciones relacionadas con México.

Sin embargo, el informe también acusa a La Habana de intentar “socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos” mediante espías, soldados, estudiantes, intelectuales y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Supuestamente, durante 67 años, el régimen cubano “entrenó a terroristas, dando refugio a fugitivos, se ha infiltrado en el Gobierno de Estados Unidos”.

También sostiene que la isla alberga “un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras”, lo que representa “una amenaza singular para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El informe del Departamento de Estado se publicó después de que la semana pasada Marco Rubio encabezó en Washington una cumbre ministerial enfocada en contrarrestar lo que describió como un crecimiento del terrorismo de extrema izquierda en el mundo, impulsado en parte por La Habana.

Por su parte, el gobierno cubano negó en repetidas ocasiones las acusaciones de Estados Unidos de albergar instalaciones de inteligencia o militares de países considerados rivales de Washington, como China y Rusia.

EU sostiene presencia de espías rusos en México

A través del informe del Departamento de Estado, la administración estadounidense recuperó declaraciones de Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, quien en 2022 afirmó que Rusia concentraba en México su principal plataforma de operaciones en la región.

Como parte de los antecedentes, el documento también cita un reporte de 2025 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el que fueron identificados al menos 24 presuntos espías rusos en México.

En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó tener conocimiento sobre la presencia de supuestos espías rusos en México.