T-MEC, migración y casos judiciales: los temas que marcarán la reunión entre Sheinbaum y Trump

El presidente Donald Trump se encontrará con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la final del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se volverá a reunir con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la final del Mundial 2026, en un momento en el que la relación entre México y Estados Unidos se encuentra bajo múltiples tensiones.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana explicó que aceptó la invitación de Trump para acudir a la final de la Copa del Mundo de la FIFA para mostrar que “hay buena coordinación” con el gobierno de EU.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo.

¿Cuáles son los temas más peliagudos que podrían abordar Claudia Sheinbaum y Donald Trump?

La no renovación del T-MEC

El pasado 1 de julio, Estados Unidos decidió no extender el tratado de libre comercio T-MEC en sus términos actuales por otros 16 años, lo que abrió una nueva fase de diálogo entre los socios comerciales.

Sheinbaum insistió en que la ausencia de una decisión de EU no implicaría el fin del acuerdo comercial.

“En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba. Lo que puede ocurrir por los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos para alargar otros 16; en cualquier momento puede ocurrir eso”, explicó el 8 de julio en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que se abordó el tema del T-MEC. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

La presidenta también negó que la no renovación impacte en la confianza de inversionistas.

“No hay incertidumbre; por supuesto que lo que nosotros queríamos eran 16 años. Dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo sobre cómo va a continuar el tratado”, explicó.

Políticas migratorias de Trump

Las políticas migratorias de Donald Trump han sido objeto de disputa y numerosas tensiones entre México y Estados Unidos.

El pasado 7 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató en Texas a Lorenzo Salgado Araújo, un mexicano de 52 años tras un operativo migratorio en Houston.

El ICE informó que el mexicano intentó atropellar a uno de sus agentes, por lo que el tiroteo fue en defensa propia. Sin embargo, los tres testigos que viajaban con Lorenzo Salgado, negaron que hubiera intentado arrollar al oficial que lo detuvo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el 9 de julio que inició una serie de acciones legales por los casos de los 17 mexicanos que han fallecido en centros de detención y operativos del ICE.

Entre las acciones que emprendió el gobierno mexicano están:

La solicitud de apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal las denuncias correspondientes ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EU.

El inicio de acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos.

La solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares y de protección para los connacionales en dichos centros.

La exigencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de garantizar la protección de los mexicanos bajo custodia de la agencia estadounidense.

Casos judiciales contra políticos mexicanos

Otro de los puntos de tensión entre el gobierno mexicano y Estados Unidos son las acusaciones del Departamento de Justicia contra 10 políticos, funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Las acusaciones llevaron a pedir licencia al gobernador Rubén Rocha Moya y a que la FGR en México inicie indagatorias.

Los audios filtrados de conversaciones que habría tenido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con autoridades estadounidenses, también han significado tensiones entre ambos países vecinos.

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el palco de honor del MetLife Stadium con Donald Turmp, el presidente de Canadá, Mark Carney, y el rey de España, Felipe VI, observando la final del mundial.