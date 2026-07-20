Sheinbaum critica al PAN por proponer limitaciones al voto de las mujeres: ‘Es absurdo y regresivo’

La presidenta Sheinbaum negó que con dichas propuestas se promueva la libertad del voto.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “absurdas, regresivas, porfiristas y antidemocráticas” las propuestas de voto por hogar (que elimina el voto de las mujeres) o de realizar un examen para condicionar ese derecho.

“En el fondo lo que hay es un odio al pueblo porque ellos lo que quieren es que gobierne la élite en México”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 20 de julio.

De esta forma, Sheinbaum rechazó las alternativas con las que se condiciona el voto a ciertos sectores de la población debido a que representa lo contrario a la democracia.

“Imagínense que por familia haya un voto, las mujeres después de una larga lucha por el sufragio pudimos votar (…) veníamos de una larga movilización de mujeres, entonces proponen regresarnos al Porfiriato (…) ¿Qué hay detrás de las personas que piensan que las mujeres no podemos votar?”, cuestionó la mandataria.

Sheinbaum negó que se promueva la libertad cuando se restringe el voto a las mujeres y otros sectores.

¿Qué dijeron militantes del PAN sobre el voto por familia?

Javier Albarrán, militante del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su postura a favor del voto por hogar en México que en Estados Unidos se conoce como ‘household voting’.

Dicha propuesta es criticada debido a que elimina el voto de la mujer. El politólogo argumentó que con este modelo se permite que un representante por familia tome decisiones al considerar las necesidades del resto de los integrantes.

“Si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto —alguien que no piense solo en él, sino en todos— pensando en su esposa y en quien podría dar un mejor sistema de salud, pensando en sus hijos, en su educación y su futuro, y también pensando en sí mismo (…) las cosas serían distintas”, publicó en su cuenta de Instagram.

Esto sabemos de la propuesta de hacer un examen para votar

A dicha publicación se sumaron las declaraciones de Natalia Torres, en el podcast ‘Leo y Nacho’, quien dijo que el voto debería estar reservado a personas con conocimientos de lo que hace el Estado.

La abogada planteó que se realice un examen como requisito indispensable para tramitar la credencial de elector con el fin de eliminar la brecha de educación en estos temas.

Tras la polémica, la también influencer argumentó que su propuesta es similar a un ‘examen de manejo’ para llevar a cabo sesiones informativas sobre los procesos electorales antes de sacar la credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).