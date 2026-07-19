Marina del Pilar ‘le cumple’ a Sheinbaum y aclara audios: ‘Nunca habrá entrega de información’

Marina del Pilar se defendió de las acusaciones relacionadas con sus audios filtrados.

“Siempre defenderé nuestra soberanía”, ese fue el mensaje de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, tras aclarar que los audios difundidos que la involucran con autoridades mexicanas se tratan de un proceso para recuperar su visa americana, y negó que ofreciera información de las autoridades para evitar acusaciones en su contra.

La gobernadora declaró que las versiones que circulan en su contra son “dolosas”, y que los audios que se viralizaron en redes sociales están “manipulados”.

“Quiero ser clara. Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, remarcó Marina del Pilar.

Con ello, aseguró que las llamadas grabadas abordan como único tema la cancelación de su visa de turista y su posterior trámite para recuperarla.

Incluso explicó que el hecho de gobernar un estado fronterizo hacía más relevante que ella tuviera activa su visa americana.

“Como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento. Eso fue todo”, remarcó Marina del Pilar.

Marina del Pilar ofrece cronología sobre sus audios filtrados

De acuerdo con Marina del Pilar, las conversaciones filtradas ocurrieron el año pasado, luego de escuchar a personas que le ofrecieron orientación, además de que supuestamente conocían el procedimiento para el trámite; sin embargo, una de esas personas la engañó, días después de acusar a su antecesor, Jaime Bonilla, de tenderle una trampa.

Con ello, dio a conocer las fechas de los acercamientos que tuvo para recuperar su visa de los cuales se desprendieron los audios:

18 de junio de 2025: Primer contacto vía mensajería instantánea con personas que le ofrecieron ayuda para recuperar su visa.

2 de agosto de 2025: Primera llamada telefónica.

22 de agosto de 2025: Segunda llamada.

15 de diciembre: Reunión con el supuesto gestor y una llamada con un supuesto agente.

Aunque reconoció la importancia de tener su visa para entrar a EU, esto no significa aceptar condiciones o comprometer su independencia como servidora pública ni poner en riesgo la seguridad del país.

Marina del Pilar niega reunión en Panamá: Acudirá con autoridades si es requerida

Marina del Pilar igualmente negó supuestas versiones de una reunión en Panamá con autoridades extranjeras relacionada con supuestas acusaciones en su contra.

“Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, declaró.

Finalmente, mencionó que si es requerida estará dispuesta a colaborar con cualquier autoridad de México para aclarar dudas con absoluta transparencia.

Además, reiteró su disposición para hablar del tema con medios de comunicación y la ciudadanía, y su responsabilidad sigue siendo gobernar mientras este tema sigue presente en la conversación pública.