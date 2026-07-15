Jaime Bonilla niega que tendió trampa a Marina del Pilar: ‘Tiene crisis de pánico por investigación de EU’

Luego de ser acusado de tenderle una trampa a Marina del Pilar, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, negó haber participado en los acercamientos de la actual mandataria con agentes estadounidenses.

Así lo comunicó el actual comisionado del PT en Baja California, quien aseguró que no tuvo nada que ver con las entrevistas de Marina del Pilar dadas a conocer recientemente, e incluso acusó que las acusaciones son resultado del “pánico” de la gobernadora.

“La gobernadora Marina del Pilar se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos y a que sabe perfectamente que Monserrat Caballero será la próxima gobernadora del estado”, se lee en el documento de Jaime Bonilla en representación del PT.

‘Es ilógico’ que Jaime Bonilla le haya tendido una trampa a Marina del Pilar

En su mensaje, Jaime Bonilla aseguró que no es lógico que él, siendo señalado como uno de sus peores enemigos y “a quien ha perseguido política y penalmente pueda participar en eventos tan sensibles”.

Con ello, cuestionó cómo una persona puede aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador que la señaló de nexos con el narco le facilite recursos y elementos para evitar los cargos y sanciones posibles.

Además, si Marina del Pilar asegura que se trató de una trampa, le exige que aclare quiénes y cómo la cruzaron a Estados Unidos sin visa, además de los responsables de la reunión con funcionarios del Departamento de Justicia.

Jaime Bonilla sugirió que las declaraciones de Marina del Pilar son ‘síntoma’ de su derrumbe, además de que dialogará con su equipo para definir acciones en contra de la gobernadora.

Finalmente, pidió que Marina del Pilar le explique a la presidenta Claudia Sheinbaum por qué dijo que estaba dispuesta a colaborar con las autoridades extranjeros y proporcionar información obtenida de las mesas de seguridad nacional.

Sobre los audios, Marina del Pilar mencionó que Jaime Bonilla le ofreció un acercamiento con las autoridades estadounidenses para el restablecimiento de su visa americana; sin embargo, los supuestos agentes estadounidenses “plantaron” cargos y procedimientos penales.