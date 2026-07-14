¿Quién es Hugo Eric Flores? El diputado de Morena que ahora dirige el nuevo partido PAZ

Después de que Hugo Eric Flores Cervantes asumió la dirigencia nacional del nuevo partido PAZ surgieron cuestionamientos sobre si el político puede mantenerse, al mismo tiempo, como diputado federal del grupo parlamentario de Morena.

Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó protesta a Flores Cervantes como representante y dirigente del nuevo partido político que, junto con Somos México, obtuvo su registro nacional el pasado 1 de julio.

Ante las críticas, Flores rechazó que esté “dobleteando” y aseguró que no existe impedimento legal para desempeñar ambas funciones, ya que fue electo como candidato externo de Morena y ambas fuerzas han sido aliadas desde 2018.

Al respecto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció este martes que el legislador no puede renunciar a su diputación, por lo que, en caso de que corresponda, deberá solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo.

Montiel recordó que Hugo Eric Flores ha acompañado al movimiento desde 2017, cuando el entonces Partido Encuentro Social (PES) se sumó a la coalición que impulsó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

“Él decidió emprender el camino a construir un nuevo partido, está en su derecho y se va a mantener en Morena, no tenemos ningún inconveniente”, afirmó.

La dirigente morenista señaló que, aunque no ha conversado recientemente con Flores, confía en que el político continuará respaldando la agenda legislativa de la Cuarta Transformación.

“Estoy segura que va a seguir apoyando el proyecto legislativo de la Cuarta Transformación, independientemente del tema de su partido”, declaró, al señalar que cualquier definición sobre su permanencia en la bancada corresponderá al coordinador parlamentario, Ricardo Monreal.

¿Quién es Hugo Eric Flores, dirigente nacional de PAZ?

Flores Cervantes es abogado y político con una larga trayectoria en la política nacional. Antes de fundar PAZ, fue uno de los principales dirigentes del Partido Encuentro Social (PES) y posteriormente del Partido Encuentro Solidario, organizaciones que en distintos momentos establecieron alianzas electorales con Morena.

Flores Cervantes ha ocupado varios cargos dentro de la administración pública federal. Durante el gobierno de Felipe Calderón fue oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cargo del que fue separado posteriormente tras una sanción administrativa.

Hugo Eric Flores Cervantes, entonces presidente nacional del PES, junto a Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia por Morena, en 2017. (Galo Cañas Rodríguez)

Años después, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como Delegado Estatal de la Secretaría del Bienestar para los Programas Integrales de Desarrollo en Morelos, responsable de coordinar los programas sociales del Gobierno de México en la entidad.

Actualmente es diputado federal por Morena en la LXVI Legislatura y presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

En 2023, Hugo Flores manifestó su intención de competir por la candidatura presidencial mediante la vía independiente, aunque al final no logró reunir el respaldo ciudadano requerido para aparecer en la boleta de 2024.

Hugo Flores Cervantes: del PES al nuevo partido PAZ

Con la creación de PAZ, Flores Cervantes regresa a la dirigencia de un partido político, luego de la desaparición del PES en 2018, con el Partido Encuentro Social, y nuevamente en 2021 con el Partido Encuentro Solidario.

En mayo de este año, la organización Construyendo Sociedades de Paz, antecedente del partido, fue sancionada por el INE con una multa por irregularidades relacionadas con la entrega de despensas durante su proceso de conformación, una resolución que la agrupación rechazó.

Pese a ello, el organismo electoral determinó que cumplía con los requisitos legales para obtener su registro como partido político nacional, el cual comenzó formalmente sus actividades este mes.

Controversias que han marcado la carrera de Hugo Flores

La trayectoria del nuevo dirigente de PAZ también ha estado acompañada de polémicas y señalamientos.

En febrero de este año, organizaciones sociales y familiares del activista Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investigar tanto al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como a Hugo Eric Flores por su presunta responsabilidad en el crimen.

El legislador ha rechazado cualquier implicación en ese caso.

Más recientemente, como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores participó en el análisis de diversas solicitudes de desafuero, incluido el de Cuauhtémoc Blanco y el del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno.