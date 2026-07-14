‘¿Tenía nivel para una semifinal?’: Deschamps, DT de Francia, se molesta con arbitraje tras derrota con España

Didier Deschamps criticó el arbitraje del juego de Francia vs. España en la semifinal del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Didier Deschamps cuestionó el desempeño del árbitro Iván Barton tras el partido de Francia frente a España en las semifinales del Mundial 2026.

El técnico francés puso en duda si el silbante salvadoreño tenía el nivel para dirigir un partido de esa magnitud, aunque aclaró que no fue la causa de la eliminación.

Además, el estratega confirmó que se acerca “su último baile” al frente de la selección francesa, para poner fin a una etapa de más de una década en el banquillo de los Galos.

Didier Deschamps no estuvo de acuerdo con la decisión arbitral en el penal a favor de España. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre el arbitraje del España vs. Francia?

Las primeras declaraciones de Didier Deschamps tras la eliminación de Francia estuvieron dirigidas a reconocer el esfuerzo de sus futbolistas, aunque también lanzó una crítica al trabajo del árbitro Iván Barton, de origen salvadoreño.

“Los jugadores están devastados. No quiero culpar a nadie, pero voy a hacer una pregunta y no la voy a responder: ‘¿El árbitro tenía el nivel para una semifinal del Mundial?’ Aunque no es el motivo por el cual perdimos”, declaró ante los medios, en palabras retomadas por el diario español Sport.

El entrenador francés consideró que hubo decisiones discutibles durante el encuentro, entre ellas el penal señalado por una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. La pena máxima fue convertida por Mikel Oyarzabal, quien abrió el marcador para La Roja.

Agregó que no continuaría con la crítica al árbitro porque al perder “parecería un llorón”.

Deschamps reconoce la superioridad de España

Pese a sus cuestionamientos sobre el arbitraje, Didier Deschamps aceptó que España fue superior durante los 90 minutos y reconoció que su equipo nunca logró imponer las condiciones del partido.

“Hay que reconocer que estábamos superados hoy en el campo ante un equipo con mucho nivel técnico (...) fuimos menos peligrosos, tuvimos errores, los pases no fueron correctos. Hay que aceptarlo, ahora nos toca concentrarnos en la pequeña final por ese tercer lugar”.

El seleccionador explicó que la defensa española logró neutralizar a las principales figuras francesas, como Ousmane Dembélé, lo que impidió que encontraran el gol que los metiera nuevamente en la pelea por el resultado.

“Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal. No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico”.

Finalmente, Deschamps destacó el compromiso de sus futbolistas y aseguró sentirse orgulloso de lo conseguido durante su gestión al frente de la selección de Francia.

La selección de España celebra la victoria ante Francia y su pase a la final del Mundial de la FIFA 2026. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

España derrota a Francia y avanza a la final del Mundial 2026

La selección de España selló su clasificación a la segunda final del Mundial de su historia, instancia que no disputaba desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó su único título.

La Roja firmó un partido de alto nivel al neutralizar a figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, quienes encontraron pocas oportunidades para generar peligro.

Tras varios minutos de dominio español, Lamine Yamal provocó un penal al minuto 20, el cual fue convertido por Mikel Oyarzabal con un disparo colocado cerca del ángulo para abrir el marcador.

La primera mitad terminó con ventaja mínima para España, mientras que Francia fue incapaz de reaccionar. El panorama no cambió tras el descanso.

Al minuto 58, Pedro Porro amplió la ventaja después de una gran asistencia de Dani Olmo, que lo dejó mano a mano frente al portero francés para definir con precisión.

Minutos más tarde, Lamine Yamal volvió a hacerse presente con un gol, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Francia buscó descontar mediante disparos de media distancia y llegadas dentro del área, pero se encontró con una sólida actuación de Unai Simón, quien evitó cualquier intento de reacción.

Con el silbatazo final, los jugadores españoles celebraron una victoria conseguida tras dominar el encuentro de principio a fin. Ahora, La Roja espera al vencedor de la otra semifinal entre la selección de Inglaterra y el equipo de Argentina para disputar el título del Mundial 2026.

Con información de EFE