Final del Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el último partido?

Estos son los detalles de la hora, transmisión y fecha de la final del Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

¡Nos acercamos al momento más esperado! Después de un mes de emociones, goles y sorpresas, llegó el último partido de la Copa del Mundo 2026.

De las 48 selecciones que iniciaron el torneo, únicamente dos lograron superar cada ronda para disputar el partido más importante del futbol: la gran final luego de que se disputaron las semifinales del Mundial.

El encuentro definirá al país que levantará el trofeo más codiciado del deporte y escribirá su nombre en la historia de la FIFA, dirigida por Infantino actualmente.

Francia es una de las candidatas a llegar al Mundial 2026. (Foto: EFE).

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputa el domingo 19 de julio en el New York-New Jersey Stadium, inmueble con capacidad para alrededor de 82 mil aficionados.

Con el silbatazo final concluirá el torneo más grande en la historia de los Mundiales por la participación de 48 selecciones y comenzará la cuenta regresiva de cuatro años para la siguiente edición de la Copa del Mundo.

¿A qué hora empieza la final del Mundial 2026?

El balón comenzará a rodar desde el centro de la cancha a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Antes del encuentro por el campeonato, la FIFA celebra el partido por el tercer lugar, programado para el sábado 18 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami, donde se definirán las últimas posiciones del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026?

El partido de la Copa del Mundo podrá seguirse completamente en vivo a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming:

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Sitio web y aplicación de TV Azteca

Además, El Financiero realizará una cobertura minuto a minuto con las acciones más importantes del encuentro, goles, tarjetas, cambios y todas las incidencias que definan al nuevo campeón del mundo.

Además, tienes la opción de acudir a uno de los tres FIFA Fan Fest (CDMX, Guadalajara y Monterrey), donde habrá música en vivo y actividades relacionadas con el futbol, así como sorpresas, pues es el último día que estos complejos permanecen abiertos.

Los aficionados al futbol podrán disfrutar de la final del Mundial en el FIFA Fan Fest. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes participan en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia de los Mundiales, se programó un show de medio tiempo para el partido de la final, donde Shakira lidera la cartelera.

A ella se sumaron el grupo BTS, Madonna y Justin Bieber, último confirmado para subir al escenario. Por el momento se desconoce el tiempo de duración del espectáculo, pero surgieron rumores de que durará más de los 15 minutos de descanso establecidos para los jugadores.

¿Dónde se celebrará el Mundial 2030?

El Mundial de 2030 tendrá una organización sin precedentes, ya que será el primer Mundial que se disputará en tres continentes. La FIFA designó como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de las celebraciones por el centenario del torneo.

Uruguay, país donde se disputó el primer Mundial en 1930, será el encargado de recibir el partido inaugural conmemorativo, al igual que Argentina y Paraguay, antes de que el resto del campeonato continúe en Europa y África.

El Mundial 2030 volverá a reunir a los mejores equipos del planeta en la edición que conmemorará los 100 años de la Copa del Mundo.

El Estadio Ciudad de México fue una de las sedes del Mundial 2026. (Foto: Xinhua) ([e]LI MUZI)

Top 3: las selecciones que más veces han ganado el Mundial

A lo largo de la historia, solo ocho países han conseguido levantar la Copa del Mundo. Estas son las tres selecciones más exitosas del torneo: